Fondazione Astrea, sottoscritta a Roma l’intesa con l’Accademia Internazionale Mauriziana

Il presidente Caruso nominato Senatore accademico.

È stato siglato nei giorni scorsi a Roma il protocollo d’intesa tra la Fondazione Astrea, l’Ente di Alta Formazione per la preparazione ai concorsi nelle Forze armate, di Polizia, e nelle Professioni Legali, e l’Accademia Internazionale Mauriziana, sodalizio cattolico e culturale, rappresentato dal Presidente e Rettore, il Duca Fabrizio Mechi Di Pontassieve e dal Gran Priore, Cardinale Francesco Monterisi. https://www.lanuovacalabria.it/fondazione-astrea-sottoscritta-a-roma-lintesa-con-laccademia-internazionale-mauriziana-il-presidente-caruso-nominato-senatore-accademico

Con l’importante alleanza si pongono le basi per una proficua collaborazione nel campo della formazione e della cultura della legalità. La Fondazione opera, infatti, nel solco della Convenzione di Lisbona del 1980, che propone il modello del lifelong learning, la formazione continua nell’arco di tutta la vita e assieme all’Università Popolare Mauriziana, metterà in cantiere iniziative a sostegno e per incrementare questo tipo di approccio formativo.

Il Presidente di Fondazione Astrea, Manlio Caruso è stato quindi nominato Senatore Accademico dell’organizzazione. Nella città eterna si è svolta infatti la cerimonia per l’ingresso dei nuovi accademici che si tiene due volte l’anno nel mese di novembre e nel mese di maggio.

L’evento si è aperto con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Cardinale Monterisi. Dopo la celebrazione eucaristica si è svolta la cerimonia di ingresso degli accademici a cui è stato consegnato l’attestato con il prestigioso riconoscimento. Presente anche il Delegato per Catania dell’Accademia Internazionale Mauriziana, Salvatore Pulvirenti.

“Sono davvero orgoglioso di essere entrato a far parte di questo importante sodalizio – ha detto il presidente della Fondazione Manlio Caruso – e con esso organizzeremo numerose iniziative di spessore e al servizio della collettività. Ringrazio per questo tutto il Consiglio Superiore dell’Accademia e in particolar modo il Rettore, Duca Fabrizio Mechi Di Pontassieve”.