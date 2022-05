Salone Internazionale del libro di Torino: Domani “Riflessioni psichedeliche” con gli autori

Scienza e coscienza vanno d’accordo?

Che cosa può mai avere a che fare la scienza con la mente e la coscienza? Se questa domanda fosse stata posta 60 anni fa la risposta sarebbe stata: niente o quasi. Oggi questo paradigma sta cambiando. A dimostrarlo è una ricca produzione editoriale sul tema.

In diretta dal “Salone internazionale del Libro” di Torino, giovedì 19 maggio – ore 21 – sulla pagina facebook del giornale “Eco dai palazzi”, in collaborazione con il Centro di Cultura Contemporanea di Torino e Psy*Co*Re, proprio in merito, verranno argomentate “Riflessioni psichedeliche”. Si tratta della presentazione di alcune novità editoriali, “mindbooks”, da leggere a tutto tondo “guardando” e “capendo oltre”.

Ad animare il dibattito saranno presenti Alessandro Novazio (Centro di Cultura Contemporanea di Torino e Psy*Co*Re) ed Agostino Formichella (Editore di Ecodaipalazzi.it). Saranno inoltre frequenti i collegamenti per gli interventi con gli autori Massimiliano Palmesano (“L’uomo cervo” – Stamperia del Valentino 2022); Gianluca Toro (“Triptamine Psichedeliche” – Avvicinamenti Autoproduzioni 2022); Gianluca Toro (“Alberi Fungo” – Avvicinamenti Autoproduzioni 2021); Rete Psy*Co*Re (“Verso la maturità psichedelica” – Animamundi 2021); Silvio Pagani e Giorgio Samorini (“Funghetti” – Animamundi 2021).

Si parlerà inoltre di “Enteogeni alleati per la rinascita spirituale”, libro di Ralph Metzner (Animamundi 2021).