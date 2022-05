Raid di baby gang razzista contro un migrante a Pietrasanta

In sei si sono accaniti con calci, pugni e insulti razziali contro un 29enne migrante originario del Gambia affetto da disabilità psichica. L’aggressione è avvenuta in un parco pubblico di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Per i sei , cinque dei quali sono minorenni, è scattata una denuncia per lesioni aggravate dai motivi abietti e dall’odio razziale.

Ieri mattina sono stati perquisiti nelle abitazioni dove vivono con i genitori. Sequestrati dai carabinieri gli indumenti utilizzati durante l’aggressione, i cellulari, alcuni grammi di hashish e marijuana, una mazza da baseball, manoscritti inneggianti alla violenza e contro i carabinieri.

La violenza è stata ripresa con gli smartphone e il video è stato poi postato sui social. Nelle immagini si vedono diversi ragazzi picchiare il 29enne, che urla più volte per i colpi ricevuti. Altri ragazzi si rivolgono invece ai picchiatori urlando ‘basta’.

Tra le accuse è scattata anche quella di diffamazione in concorso proprio per aver ripreso in video l’aggressione e aver condiviso sui social le immagini, una condotta, spiegano i carabinieri, che lede la reputazione e la dignità umana della vittima dell’aggressione.