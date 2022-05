Chiesa nel caos: il Papa ‘rimuove’ dal clero don Francesco Candia, l’ex segretario di Bertolone

Lo storico segretario dell’ex arcivescovo Vincenzo Bertolone, don Francesco Candia, è stato dimesso dallo stato clericale. La bomba arriva dalla diocesi di Cassano allo Jonio, con una decisione assunta direttamente da Papa Francesco. https://lanuovacalabria.it/

Di seguito il comunicato che spiega le ragioni del provvedimento.

“In data 5 maggio scorso, la Congregazione per il Clero ha comunicato a S.E.R. Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano all’Jonio, la decisione, presa da Papa Francesco il 2 maggio 2022, di dimettere il presbitero Francesco Candia dallo stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il sacro celibato. Tale decisione è inappellabile e non è soggetta ad alcun tipo di ricorso”.

“La decisione del Santo Padre – viene spiegato nel comunicato- costituisce l’esito di un approfondito procedimento canonico avviato dalla Diocesi nel settembre 2021, a seguito di una investigazione previa, proseguito nella fase diocesana e portato avanti sulla base di indicazioni da parte della Congregazione per il Clero, presso la quale il processo si è concluso al termine della fase apostolica. Il procedimento ha riguardato imputazioni penali previste dal Codice di Diritto Canonico, non inerenti persone minori, e concernenti aspetti fondamentali della vita sacerdotale”.

“Nel corso del suddetto processo – si legge ancora- è stato garantito il pieno esercizio del diritto di difesa, nei modi previsti dal diritto canonico, anche attraverso l’assistenza di un avvocato e un’effettiva condizione di parità processuale nei confronti dell’accusa. Il sign. Francesco Candia non è scomunicato; rimane in comunione con la Chiesa in quanto fratello battezzato in Cristo ed è invitato ad attingere, come ogni fedele, alla grazia del Vangelo e dei sacramenti. Una pena nella Chiesa viene inflitta sempre in vista di un bene maggiore, sia per colui che ne viene raggiunto, sia per l’intera comunità cristiana”.