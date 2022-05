Finale Coppa Italia 2022: l’Inter strapazza la Juventus ai supplementari

Juventus-Inter 2-4. La squadra di Inzaghi vince dopo un match molto combattuto.

Allo stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. È la 75esima edizione della manifestazione ed è per aggiudicarsi il trofeo nazionale.

I nerazzurri sono passati in vantaggio al minuto 6: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Barella tira da fuori e insacca alle spalle di Perin. Al minuto 24 grande occasione per la Juventus: Vlahovic viene liberato in area di rigore da Dybala, ma Handanovic dice no con un grande intervento.

La Juve spinge alla ricerca del pareggio, e al minuto 31 ha un’altra grande occasione: Dybala tira al limite dell’area, ma la palla esce di pochissimo. Al minuto 40infortunio per Danilo, costretto a uscire dal campo: al suo posto entra Morata. La Juve torna in campo nella ripresa spingendo, e in meno di due minuti segna due gol: al 50′ Alex Sandro pareggia, e dopo poco più di 60 secondi Vlahovic la ribalta in contropiede su assist di Dybala.

L’Inter prova a rispondere all’uno due bianconero con i cambi: dentro Dumfries, Correa e Dimarco, fuori Dambrosio, Dzeko e Darmian. La Juve replica con l’ingresso di Bonucci e Locatelli per Zakaria e Bernardeschi.

I nerazzurri spingono e al 80′ trovano il gol del pareggio: Valeri concede un calcio di rigore all’Inter, e Calhanoglu lo realizza. A dieci minuti dalla fine la finale di Coppa Italia è di nuovo in equilibrio. Le due squadre provano a vincere, ma nessuno trova la via della rete: si va così ai tempi supplementari nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

Nel primo tempo supplementare dilaga l’Inter. Protagonista Perisic che segna una doppietta. Prima, al 98′, su rigore riporta in vantaggio i nerazzurri su rigore, poi al 102′ con un tiro all’incrocio.