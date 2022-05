Borse chiudono in negativo. Titoli di Stato in tensione con i rendimenti in rialzo

Titoli di Stato in tensione con i rendimenti in rialzo, dopo le decisioni della Fed e in vista delle prossime mosse della Bce. Intanto, lo spread tra Btp e Bund si è allargato a 205,5 punti. Il rendimento del decennale italiano si è assestato al 3,14%. In giornata in aumento anche i tassi dei Paesi ‘periferici’ con quello spagnolo al 2,25% e quello greco al 3,56%.

Le Borse in Europa hanno chiuso la seduta sui minimi degli ultimi due mesi. Ancora una volta è il petrolio a pesare, trascinando in negativo i titoli dell’energia che a loro volta pesano sui listini del Vecchio Continente. Londra ha perso il 2,32% a 7.216 punti, Parigi il 2,75% a 6.086 punti, Francoforte il 2,15% a 13.380 punti, Madrid il 2,2% a 8.139 punti e Milano non si è discostata troppo, in calo del 2,74% a 22.832 punti.