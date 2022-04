Trattamento estetico in casa, muore donna 35enne

Un trattamento estetico al seno in casa finito in tragedia. La vittima è una mamma 35enne del Modenese, morta dopo aver subito il trattamento da parte di una persona, che si sarebbe costituita dai carabinieri a Cento nel Ferrarese.

I fatti sono avvenuti ieri a Maranello. Samantha Migliore, 35enne, si sarebbe sentita male poco dopo il trattamento al seno: la persona che lo stava applicando è subito fuggita e si sarebbe ora costituita. Nei confronti di questa persona procedono i carabinieri di Modena e Maranello con l’autorità giudiziaria di Modena.

Dai primi riscontri dei Carabinieri, sembra che alla base del malore che ha portato la 35enne alla morte ci sia stata una puntura, una sorta di “infiltrazione” al seno per ragioni estetiche, anche se non è ancora nota la sostanza usata. In quel momento in casa era presente l’attuale marito della donna e altri conoscenti, che hanno avvertito i soccorsi.

Dopo il malore della vittima, la sedicente estetista, di cui non si conoscono le qualifiche e che è stata descritta come di nazionalità straniera, sarebbe fuggita. Tra le prime ipotesi del decesso della donna ci sarebbe quella di uno choc anafilattico o un arresto cardiaco: soltanto l’autopsia nelle prossime ore chiarirà le cause. Nonostante i tentativi del 118 di rianimarla, la 35enne è morta all’ospedale di Baggiovara.

La 35enne, a novembre 2020, era sopravvissuta a un tentato omicidio da parte dell’ex fidanzato. L’uomo le aveva sparato alla testa. Per il tentato femminicidio la Corte d’Appello aveva confermato la pena di sette anni nei confronti dell’aggressore proprio lunedì scorso. Un episodio che comunque non è collegato alla tragedia di Maranello.