Uccide la madre con calci e pugni poi chiama i Carabinieri e confessa

Una donna di 58 anni, Fabiola Colnaghi, è stata uccisa dal figlio di 24 anni, D. G., al culmine di una violenta lite, ieri mattina ad Aicurzio in Brianza. A quanto emerso è stato lo stesso giovane a telefonare al 112 confessando il delitto. Sul posto sono al lavoro i carabinieri e il Nucleo Rilievi Scientifici del Comando Provinciale di Monza. Il giovane ora si trova in caserma a Vimercate ed è in corso il suo interrogatorio.

Madre e figlio vivevano insieme, e secondo alcuni vicini il marito della donna era morto da tempo. A quanto emerso tra i due i dissidi erano sempre più frequenti, ma per fare chiarezza sulla natura delle tensioni i carabinieri stanno sentendo amici e familiari. Sarà necessaria l’autopsia per accertare le cause del decesso della donna, verosimilmente colpita dal figlio con un pugno al volto e poi caduta a terra. Resta da chiarire se il giovane si sia accanito con calci e altri pugni sulla madre oppure no. L’autopsia, disposta dalla Procura di Monza, stabilirà inoltre l’esatta causa del decesso.

In piedi davanti al corpo senza vita della madre, il 24enne ha chiamato il 112: “venite, ho ammazzato mia madre”. I carabinieri lo hanno trovato in piedi, immobile, sull’uscio di casa, e sempre lui ha indicato ai militari dove trovare il corpo senza vita di Fabiola Colnaghi. Sulla dinamica del delitto sono al lavoro i militari della compagnia di Vimercate e del Nucleo Investigativo di Monza.

“La conoscevo da quando eravamo bambini, Aicurzio è una piccola città, si cresce insieme, oggi da sindaco sono doppiamente sconvolto”. Così il sindaco di Aicurzio, Matteo Baraggia, dopo la morte di Fabiola Colnaghi. “E’ una tragedia che colpisce tutta la comunità, la incontravo spesso, chiacchieravamo, ma nulla avrebbe mai potuto farmi presagire un epilogo del genere”. Dopo la morte del marito, ha proseguito Baraggia “aveva un compagno, sembrava serena, sono profondamente scosso”.