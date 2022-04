Coppa Italia: Juventus in finale, battuta la Fiorentina 2-0

All’Allianz Stadium di Torino Juventus-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia, è finita 2-0: gol dell’ex Bernardeschi e di Danilo. Dopo la vittoria dell’Inter sul Milan, i bianconeri affronteranno i nerazzurri nella finale del prossimo 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Per gli uomini di Allegri è la terza finale di Coppa Italia consecutiva.

Per questa partita Allegri ha scelto Perin in porta, Bonucci con De Ligt in difesa. A centrocampo spazio a Bernardeschi e Zakaria. In avanti la coppia Morata-Vlahovic.

Italiano ha schierato il consueto 4-3-3, con il tridente composto da Gonzalez e Ikoné sugli esterni e Cabral come punta centrale. In porta Dragowski e non Terracciano.

A sbloccare il risultato è Bernardeschi al 32’: cross dalla sinistra, Dragowski manca la palla, Biraghi la corregge di testa verso il numero 20 bianconero, che beffa il portiere della Fiorentina.

Il primo tempo è quindi finito 1-0 per la Juve. La Fiorentina non è riuscita a concretizzare nonostante una partenza sprint che ha messo in difficoltà i bianconeri. Occasioni per Vlahovic e Nico Gonzalez, ma a passare in vantaggio sono stati gli uomini di Allegri.

Al 69’ Rabiot segna ma è in fuorigioco e la rete viene annullata.

Il raddoppio della Juve arriva al 94’: contropiede bianconero, Cuadrado serve Danilo dopo una grande azione, Danilo firma il 2-0 e chiude la partita.

All’andata al Franchi, Fiorentina-Juventus era finita 0-1: autogol di Venuti nel recupero. Per andare in finale, la squadra di Italiano aveva bisogno di vincere segnando due gol.