Il presidente Zelensky chiede aiuto al Fondo Monetario Internazionale

Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello al Fondo Monetario Internazionale alla vigilia delle riunioni di primavera del Fmi, dalle quali è attesa una sforbiciata alla crescita economica globale proprio a causa dell’invasione della Russia: “Ricostruiamo l’Ucraina”, ha chiesto. “Ho parlato con Kristalina Georgieva della necessità di assicurare la stabilità finanziaria del Paese e di prepararsi alla ricostruzione post-guerra”, ha scritto su Twitter Zelensky.

“Ora abbiamo dei piani chiari e una visione delle prospettive” ha aggiunto ancora Zelensky. “Sono sicuro che la collaborazione fra il Fondo monetario internazionale e l’Ucraina continuerà a dare frutti”. A parlare con soddisfazione del confronto avuto è stata anche Kristalina Georgieva, direttrice del Fmi: “Il continuo sostegno economico dei partner è essenziale per gettare le fondamenta per ricostruire una moderna e competitiva Ucraina”.

Il conflitto in Ucraina e le conseguenti sanzioni hanno comunque un impatto sulla crescita economica del pianeta: la Banca Mondiale ha rivisto il Pil globale in aumento del 3,2%, una considerevole sforbiciata rispetto al +4,1% previsto a gennaio. Da allora però il quadro geopolitico ed economico è stato drasticamente alterato da una guerra che ha innescato una nuova crisi, andatasi a sommare all’emergenza Covid ancora in corso. Proprio per far fronte alle crisi in atto, la Banca Mondiale si è impegnata a sbloccare 170 miliardi di dollari, una cifra superiore ai 157 miliardi messi in campo solo per il coronavirus.

Intanto la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen parteciperà alle riunioni di primavera del Fmi e della Banca Mondiale, così come alle riunioni dei ministri delle Finanze delle nazioni del G7 e del G20, in particolare la sessione di apertura del G20 incentrata sulle conseguenze dell’invasione russa, ma boicotterà altre sessioni se saranno presenti rappresentanti di Mosca. Lo ha riferito un alto funzionario del Tesoro statunitense. I russi dovrebbero partecipare a distanza alla riunione del G20 di mercoledì, che è ufficialmente ospitata dall’Indonesia. Anche altri rappresentanti delle principali economie del mondo potrebbero boicottare le sessioni.