Il Napoli pareggia con la Roma, Atalanta-Verona 1-2

Dopo le gare di venerdì e sabato, la 33esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa con due posticipi. Il primo match, Napoli-Roma, è terminato 1-1, con la squadra di Spalletti che così si allontana dalla vetta della classifica. In serata, Atalanta-Verona è finita 1-2, con i bergamaschi che si fermano ancora nella rincorsa a un piazzamento europeo.

Atalanta-Verona 1-2

Primo tempo vivace tra Atalanta e Verona: gli scaligeri colpiscono due legni nel giro di un minuto tra il 25’ e il 26’, prima con Faraoni e poi con Caprari. Al 30’ Tudor sostituisce Gunter, già ammonito e molto vicino al secondo giallo. Nel finale della prima frazione gli ospiti vanno in vantaggio con Ceccherini che spinge in rete un cross di Simeone. Nel secondo tempo raddoppio del Verona grazie all’autogol di Koopmeiners, sfortunato in un rimpallo dopo un’azione di Ilic. Nel finale palo di Lasagna, capovolgimento di fronte e l’Atalanta accorcia con Scalvini. Ma la squadra di Gasperini non riesce a completare la rimonta.

Napoli-Roma 1-1

Al minuto 7 c’è un contatto in area tra Ibanez e Lozano. L’arbitro Di Bello inizialmente non prende alcun provvedimento ma poi viene richiamato al Var e assegna il rigore. Dagli 11 metri Insigne non sbaglia. La Roma va vicina al pareggio al 39esimo: calcio di punizione di Pellegrini, deviazione di testa di Osimhen che manda la palla sulla traversa a Meret battuto. Nella ripresa i giallorossi trovano il gol del pareggio al 91′ con El Shaarawy. Nel lunghissimo recupero di 8 minuti il risultato non cambia più.