Guerra Russia-Ucraina: Mosca minaccia gli USA

Sono tra 2.500 e 3.000 i soldati ucraini morti finora nella guerra con la Russia, secondo Zelensky. Il presidente dell’Ucraina torna a chiedere armi all’Occidente: “Più ne avremo e prima tornerà la pace”, afferma. Mosca minaccia gli Usa però di “conseguenze imprevedibili”.

Il premier ucraino Shmyhal sarà a Washington la prossima settimana per il vertice Fmi-Bm. Dopo l’affondamento della Moskva, ieri l’esercito russo ha ripreso a bombardare l’aerea di Kiev: colpita in particolare una fabbrica d’armi. Sirene d’allarme anche stanotte in diverse città ucraine, compresa la capitale. Continua la battaglia per Mariupol, dove Mosca sta avanzando. Secondo Kiev, la Russia sta attaccando la città con bombardieri pesanti.

Le truppe russe hanno annunciato la conquista dell’acciaieria Ilyich nella città portuale. Uccisi sette civili vicino Kharkiv in un attacco russo contro gli autobus usati per le evacuazioni. Onu: sono oltre 5 milioni i profughi dall’Ucraina.

Nell’attacco di ieri con sistemi multipli di lanciarazzi russi, cinque persone sono state uccise e 15 sono rimaste ferite a Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale. Lo riferisce un corrispondente di Ukrinform. Anche questa mattina la citta’ e’ stata bombardata ma non ci sarebbero state vittime. Nella citta’ di Charkiv, nell’Est, i bombardamenti sono diventati piu’ estesi in alcuni quartieri. Ieri, piu’ di 50 civili sono stati feriti e nove persone sono rimaste uccise nella citta’. Nella regione omonima sono state bombardate Derhachi, Balakliia e Zolochiv: due vittime e tre feriti. I combattimenti stanno infuriando anche in direzione di Izium.

Vice premier Ucraina: oggi nove corridoi umanitari

Nove corridoi umanitari sono stati concordati per oggi in Ucraina: lo ha annunciato la vice premier Iryna Vereshchuk, secondo quanto riporta il Guardian. I piani di evacuazione includono la città assediata di Mariupol, che si potrà lasciare con auto private, oltre a cinque città nell’est del Paese.