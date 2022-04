I separatisti del Donetsk rivendicano la conquista del porto della città

“Il porto di Mariupol è stato liberato”: è quanto ha affermato il capo della repubblica separatista filo-russa di Donetsk, nel Donbass. Un annuncio che provoca la reazione del comandante delle forze armate ucraine che assicura: “La difesa di Mariupol continua”. Il sindaco della città: “Oltre 10mila morti durante l’assedio”. Secondo Kiev sono 33mila gli abitanti di Mariupol che sono stati deportati con la forza in Russia e nei distretti temporaneamente occupati della regione di Donetsk. “Ci sarà un’offensiva su Mariupol e poi prenderemo anche Kiev”, afferma il leader ceceno Kadyrov. L’arcivescovo della capitale ucraina parla di persone torturate nelle chiese. Per l’Onu sono almeno 1.842 le vittime civili dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, tra cui 148 bambini.

Cina: “Nato non destabilizzi anche l’Asia e il mondo”

Sul fronte diplomatico, il cancelliere austriaco Nehammer è andato a Mosca per incontrare Putin (“Non è stato un incontro amichevole”) mentre Draghi e Di Maio sono stati in Algeria “per firmare un accordo sul gas che permetterà di fronteggiare gli eventuali ricatti russi sul gas”. Parigi ha espulso sei spie russe che si trovavano in Francia “sotto copertura diplomatica”. La Cina chiede un’indagine “equa, indipendente e trasparente” sull’attacco alla stazione di Kramatorsk, che ha causato più di 50 morti. “La Nato non destabilizzi anche l’Asia e il mondo”.

“La Russia ha ‘sufficienti’ riserve in oro e yuan e sarà in grado di tornare a crescere”, afferma intanto la governatrice della Banca Centrale russa Elvira Nabiullina. L’agenzia S&P ha posto il rating sul debito in valuta estera in ‘default selettivo’ dopo che Mosca ha pagato in rubli e non in dollari un bond in scadenza il 4 aprile.