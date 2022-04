Guerra Ucraina-Russia: bombardato l’aeroporto di Dnipro

Nuovo bombardamento russo sull’aeroporto di Dnipro, nella zona orientale dell’Ucraina. Il governatore della regione: “Tutto distrutto”. A Buzova trovata fossa comune con decine di cadaveri. Udite tre distinte esplosioni a nord di Odessa. Abbattuto caccia di Mosca nei cieli di Mykolaiv. Avvistato un convoglio militare russo lungo 12 chilometri in movimento verso sud. Il governatore del Lugansk: “Ci sarà una grande battaglia per il Donbass”.

Kiev: “Rubate da Chernobyl 133 sostanze radioattive potenzialmente letali”. A parlare è il procuratore generale ucraino: “Contiamo 1.222 morti nella sola regione di Kiev. Sono crimini di guerra e contro l’umanità, faremo di tutto per perseguirli”. Gli Stati Uniti: “Violenze sui civili ordinate dai più alti livelli del Cremlino”. Dopo aver visto Zelensky, il cancelliere austriaco Nehammer incontrerà Putin. Nuovo appello del Papa: “Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale”.

Carla Del Ponte: “Condannare Putin per crimini di guerra, si può”

“Putin in Ucraina ha commesso crimini di guerra e contro l’umanità e può essere condannato”. Queste le parole di Carla Del Ponte, magistratura svizzera ex procuratrice capo del Tribunale Penale internazionale per la ex Jugoslavia. Ad Ascona, in Svizzera, in occasione della decima edizione del festival “Eventi letterari Monte Verità”, Del Ponte è intervenuta sul conflitto in corso: “Si possono condannare Putin e altri, ma Putin come maggiore responsabile, perché è lui il capo dell’Armata russa.

Del Ponte, in riferimento ai crimini commessi in Ucraina, ha poi aggiunto: “Se si bombarda un edificio di civili è un crimine di guerra. Il civile è l’oggetto dei crimini di guerra. Se poi queste attività illecite, come bombardare, uccidere, torturare e stuprare le donne, sono sistematiche – come mi sembra sia il caso, quantomeno per quello che abbiamo visto – si aggiunge il crimine contro l’umanità”.