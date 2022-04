Si aggrava il bilancio delle vittime di Bucha, sarebbero 360. Colpita anche Odessa

Le stragi in Ucraina scioccano il mondo. Si aggrava il bilancio delle vittime civili di Bucha. Sarebbero 360, compresi almeno 10 bambini, secondo Kiev. A Makariv, nord del Paese, 133 civili sono stati torturati e uccisi. Kiev crea un archivio online sui ‘crimini di guerra degli invasori’.

Foto shock e testimonianze dei civili su 4.820 episodi. Secondo il ministro dell’Energia ucraino Galushchenko, i soldati russi che hanno scavato trincee a mani nude vicino alla centrale nucleare di Chernobyl non resterebbe più di un anno di vita. Mosca, intanto, cambia il comandante della ‘operazione militare speciale’ in Ucraina: arriva il generale Dvornikov, veterano in Siria ed eroe della Federazione russa.

Vista a sorpresa del premier britannico Johnson a Kiev, dove ha visto il presidente Zelensky. È il primo leader di un Paese del G7 in Ucraina. Londra invia anche 120 veicoli blindati e missili anti-nave per ‘la lotta contro la barbarica campagna russa’. L’ambasciatore di Mosca a Washington avverte sul rischio di un conflitto diretto Usa-Russia per le armi fornite a Kiev. Secondo il Wsj, ‘la Cina accelera sull’arsenale nucleare per i timori di una guerra’. Biden firma il divieto di import del petrolio della Russia e sospende i rapporti commerciali.

Il Papa invia l’elemosiniere pontificio, cardinale Krajewski, a Kiev per la Pasqua. L’Italia riaprirà dopo Pasqua l’ambasciata a Kiev. ‘Siamo stati gli ultimi ad andare via e tra i primi a tornare’, ha detto il ministro Di Maio, che nel pomeriggio ha detto: “Ci opporremo a intervento militare Nato”. Mattarella: “In Ucraina in gioco il destino dell’Europa”. Draghi: “Non ci volteremo dall’altra parte, dall’Italia 610 milioni per sostenere gli ucraini”. Berlusconi alla convention di Forza Italia: “Profondamente deluso da Putin. A Bucha crimini di guerra”. Baldoni a Live In Bari: “Allerta massima in Occidente per le capacità cyber della Russia”. L’ex presidente ucraino Poroshenko.