Vasily Nebenzya: “La Russia non colpisce obiettivi civili in Ucraina”

Il diplomatico russo presso le Nazioni Unite: "La Russia non agisce come gli americani e i loro alleati in Iraq".

La Russia durante l’operazione in Ucraina non effettua attacchi su obiettivi civili per salvare quanti più civili possibile. Lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite Vasily Nebenzya, parlando a una riunione del Consiglio di sicurezza dell’organizzazione mondiale.

“È necessario eliminare quel tumore canceroso nazista che sta divorando l’Ucraina. Raggiungeremo questo obiettivo prima piuttosto che dopo, non ci può essere altra via d’uscita”, ha detto Nebenzya. “Non colpiamo obiettivi civili in ordine per salvare il maggior numero possibile di civili, quindi non ci muoviamo così velocemente come molti si aspettavano”.

“Non stiamo agendo come hanno agito gli americani e i loro alleati in Iraq, cancellando intere città dalla faccia della terra”, ha detto il diplomatico.

“Non lasciare che l’Occidente realizzi i suoi piani, Vladimir Alexandrovich [Zelensky]. Prendi le decisioni giuste che sono necessarie per il tuo Paese, perché l’Occidente è pronto a combattere in Ucraina fino all’ultimo ucraino”, ha esortato il Rappresentante Permanente della Federazione Russa “Prendi questa decisione ora. Dopotutto, la situazione reale al fronte la conosci molto bene. Allora potrebbe essere troppo tardi”.