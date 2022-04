Guerra Russia-Ucraina: il presidente ucraino visita ospedale Bucha

Il presidente ucraino Zelensky si è recato a Bucha, teatro del massacro di civili. Nella città è stata anche trovata una stanza delle torture con cinque corpi piegati in avanti e con le mani legate dietro la schiena. Zelensky accusa i russi di essere dei “macellai”, stessa parola usata da Biden.

Il presidente americano chiede un processo per crimini di guerra contro Putin e annuncia nuove sanzioni. Secondo gli Usa, la nuova fase del conflitto – che prevede l’offensiva russa a Est e Sud dopo il ritiro dalla regione di Kiev – potrebbe “durare due mesi o più”.

Intanto, oltre 200 europarlamentari propongono in una lettera “l’embargo totale a petrolio, gas e carbone russi, la chiusura di tutti porti a navi e beni russi, la piena disconnessione delle banche russe da Swift e l’invio di più armi a Kiev”. Il massacro a Bucha sarà oggetto del Consiglio di Sicurezza dell’Onu in programma oggi.

Il ministro degli Esteri russo Lavrov definisce “una messinscena” i cadaveri per strada e fa sapere che presenterà “materiale” in sostegno. La Lituania ha espulso l’ambasciatore russo, la Germania e Francia decine di diplomatici. Secondo l’esercito ucraino, la Russia sta mobilitando altri 60mila soldati. Colpita dai missili Odessa, così come Mykolaiv, dove ci sono morti e feriti.

Russia: negare incontro a Onu senza precedenti, incredibile

“Quello che e successo ieri e oggi è senza precedenti, è incredibile e impensabile”. Lo ha detto l’ambasciatore russo all’Onu, Vassily Nebenzia, commentando il rifiuto della Gran Bretagna, presidente di turno del Consiglio di Sicurezza, di tenere un incontro dei Quindici sull’Ucraina su richiesta di Mosca. La giustificazione di Londra è stata che una riunione era già in agenda per oggi. “Noi non abbiamo mai negato un incontro del Consiglio di Sicurezza durante le nostre presidenze”, ha aggiunto Nebenzia, parlando di “abuso senza precedenti” da parte di Londra.