Serie A: Il Napoli aggancia il Milan in testa alla classifica

Riprende la Serie A, dopo la sosta prevista per gli impegni delle nazionali nelle qualificazioni per i mondiali 2022 in Qatar. L’Italia, per la seconda volta, non parteciperà ai mondiali, nonostante tutto, la Trentunesima giornata di Serie A, negli anticipi del Week end, vede protagonista il Napoli di Spalletti, impegnato nella trasferta di Bergamo, ospite dell’Atalanta.

I partenopei, si impongono allo Gewiss Stadium, con il risultato di tre a uno, aggangiando il Milan-in attesa del posticipo di inizio settimana contro il Bologna – in testa alla classifica. Per la cronaca, i goal sono stati siglati da Lorenzo Insigne, al 14′, su calcio di rigore, mentre per il raddoppio ci ha pensato Politano al 37′. Nella ripresa, l’Atalanta, sale in cattedra con De Roon al 58′ accorciando le distanze. All’81’,minuto di gioco, il Napoli chiude la gara con Elmas per il tre a uno. Napoli, momentaneamente a pari punti in testa alla classifica e Atalanta che scivola in zona Conference League.

La Lazio si impone all’Olimpico sul Sassuolo per due a uno. Al 17′ Lazzari, porta la Lazio in vantaggio. Nella ripresa, Milinkovic Savic, raddoppia al 52′.Lampo del Sassuolo con Traore, in pieno recupero e tutti alle docce. Lazio in corsa per l’Europa League e Sassuolo, con la netta posizione di centroclassifica.

Gyasi, regala allo Spezia tre punti preziosi per la salvezza in pieno recupero al minuto 94. I liguri battono il Venezia, consolidando un importantissimo risultato in chiave salvezza. Per i lagunari, situazione di classifica, complicata.

Non va bene, per il Cagliari di Mazzarri, sconfitto pesantemente in trasferta a Udine. Al Dacia Arena, i Friulani si impongono per cinque reti a uno, dopo essere andati in svantaggio al 32′, con il goal del cagliaritano Joao Pedro. Al 38′ Becao pareggia, aprendo lo Show dei goal. Beto porta in vantaggio l’Udinese al 45′ e si ripete al 49′. Al 59′ Molina, segna il quattro a uno e ancora Beto realizza il quinto goal al 73′, realizzando la sua prima personale tripletta in Serie A. Importanti punti salvezza per l’Udinese e amara sconfitta per il Cagliari, distante dalla zona retrocessione solo tre punti.

La Fiorentina, si impone al Franchi, sull’Empoli per uno a zero. Goal di Gonzales al 58′. Empoli, sempre in zona salvezza, Fiorentina che rincorre il posto in Europa.

Il fanalino di coda Salernitana, ospita il Torino che si impone di misura grazie ad un calcio di rigore trasformato da Belotti al 18′ minuto di gioco.

Al Galileo Ferraris di Marassi a Genova, la Sampdoria, ospita la Roma di Mourinho. Al 27′ Mkhitaryan porta i giallorossi in vantaggio, regalando alla, squadra tre preziosi punti per la corsa verso l’Europa che conta.

Allo Juventus Stadium, succede di tutto. Nel derby d’Italia, l’Inter si impone per uno a zero, grazie ad un goal di Chalanoglu su calcio di rigore ripetuto due volte, secondo il regolamento Var. Inter che torna a vincere, sulla scia della zona alta della classifica. Juventus che permane in zona Champions, seppur sconfitta.