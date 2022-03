Decreto Sostegni ter: il provvedimento ha ottenuto il via libera definitivo

Alla fine della scorsa settimana la Camera ha dato con 312 voti a favore, 33 contrari e tre astenuti il via libera definito al cosiddetto Decreto Sostegni Ter. Dalle novità sulle cartelle esattoriali all’estensione della Cassa Covid fino all’agevolazione per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono nei Comuni terremotati, ecco cosa contiene ora il provvedimento.

Il decreto dà innanzitutto più tempo per pagare le cartelle esattoriali a coloro che hanno aderito alla rottamazione ter. In base alle nuove disposizioni, le rate scadute potranno essere versate entro il 30 aprile di quest’anno se in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio se in scadenza nel 2021; entro il 30 novembre se in scadenza nello stesso 2022. Vengono inoltre prorogati i termini delle esenzioni Imu per i soggetti colpiti dal sisma del 2012.

Il provvedimento ha incrementato il Fondo unico nazionale per il turismo che, tra l’altro, destina 5 milioni di euro alle imprese autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, e stanziato nuove risorse per le attività economiche che hanno subito una contrazione significativa del fatturato. Come riporta Ansa, vengono poi aggiunti nei codici Ateco definiti dall’Istat il settore dei matrimoni, degli eventi e della vendita a domicilio.

Grazie all’intervento del Senato, è stato istituito un Fondo per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas relativi all’utilizzo di apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita di una persona. L’agevolazione è volta a supportare le famiglie di questi malati anche alla luce dei rincari.

Finora le persone titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferivano la propria residenza fiscale in un Comune del Mezzogiorno con meno di 20mila abitanti potevano beneficiare di un’imposta ridotta al 7%. Il decreto ha esteso questa possibilità anche a coloro che si trasferiscono nelle aree del Centro colpite dai vari terremoti del 2016 e del 2017.

Il decreto inserisce i cosiddetti nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari. Queste persone potranno beneficiare di un permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, per un periodo non superiore ad un anno, purché abbiano un’assicurazione sanitaria.

Il decreto proroga, tra l’altro, il termine entro il quale deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi. Il termine ora previsto è il 29 aprile.

Su questo fronte, il decreto prevede, tra l’altro, l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al personale docente ed educativo con validità biennale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. I docenti della scuola secondaria potranno inoltre chiedere l’assegnazione provvisoria nella provincia di appartenenza o accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano il titolo.

l provvedimento autorizza l’assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato. Nel testo si legge che dovranno essere scelti attingendo all’elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie speciale) del 26 maggio 2017.

Ansa ricorda che ci sono varie misure in questo settore tra cui la possibilità di rivedere gli accordi quadro per le opere per adeguarli agli aumenti dei prezzi dei materiali, l’estensione delle procedure semplificate per gli investimenti previsti dal Pnrr anche alle infrastrutture per i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 e le risorse per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.