Colpito ospedale pediatrico a Mariupol. Bombe su Kharkiv

Nonostante l’accordo sul cessate il fuoco per consentire i corridoi umanitari, in Ucraina non si fermano i bombardamenti russi nel quattordicesimo giorno dall’inizio della guerra. Attacchi da Nord a Sud. A Mariupol bombardato anche un ospedale pediatrico, il vice capo della polizia nazionale ucraina: “Uccise molte donne”. Zelensky: “Bambini sotto le macerie”. Il sindaco: “Oltre mille morti in città”. Anche a Kharkiv in corso nuovi raid russi.

Nuova telefonata tra Vladimir Putin e Olaf Scholz: i due leader hanno discusso degli “sforzi politico-diplomatici” sulla crisi. Alla vigilia dell’incontro tra il Ministro degli Esteri ucraino e l’omologo russo continua il lavoro diplomatico: Zelensky si dice pronto a trattare su Crimea e Donbass, ma non alla resa. Intanto però la Cina deplora il conflitto e critica l’azione di NATO e Stati Uniti.

La vice ministra degli Esteri Ucraina e il sindaco di Kiev: “Se non si ferma Putin rischiamo tutti, difenderemo la Patria. Pericoloso il controllo russo delle centrali nucleari”. Kiev lancia un allarme su Chernobyl: “Entro 48 ore possibile rilascio di sostanze radioattive”. Ma l’Aiea rassicura: “Nessun pericolo sicurezza”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi risponde al question time alla Camera: “Crisi umanitaria senza precedenti, in Italia oltre 23mila profughi. Intanto, dopo lo stop di Stati Uniti, Regno Unito e Canada all’import di petrolio e gas russi anche l’Europa verso nuove sanzioni. “Decisione sbagliata”, critica Pechino. “Ci saranno conseguenze”, avverte Mosca.

Sono più di due milioni, invece, i rifugiati ucraini in fuga dall’orrore, la metà sono bambini. Curcio: “Italia pronta ad accogliere centinaia di migliaia di profughi”. L’Ermitage chiede la restituzione di tutte le opere che ha prestato ai musei esteri.