Serie A: Inter torna a vincere. Il Milan espugna il Maradona Stadium

Nel weekend della ventottesima giornata, l’Inter torna a vincere con una larga vittoria a San Siro a spese della Salernitana. Vittoria schiacciante per gli uomini di Inzaghi che segnano cinque goal, realizzati dai mattatori della, serata: Lautaro Martinez al 22′, al 40′ e al 60′ minuto di gioco – prima tripletta in serie a per l’argentino – e Dzeko al 64′ e 69′.

La Roma, vince di misura all’Olimpico,contro l’Atalanta, grazie ad un goal di Abraham al 32′ minuto. Vittoria importante per la squadra di Mourinho, che aggancia i bergamaschi al quinto posto in classifica. Vittoria della Lazio in trasferta a Cagliari per tre reti a zero, realizzate da Immobile, su calcio di rigore al 19′, da Louis Alberto, per il raddoppio biancoceleste al 42′ e da Felipe Anderson al 62′ per il tre a zero finale. Lazio in piena zona Europa League.

Al Dacia Arena, l’Udinese batte la Sampdoria per due a uno grazie ai goal di Deulofeu al 3′ minuto e di Udogie al 12′. Caputo per gli ospiti accorcia le distanze al 13′ minuto, in una gara chiusa nel quarto d’ora della prima frazione di gioco. Udinese in rotta verso la salvezza e Sampdoria che interrompe il buon momento del tecnico Giampaolo, che resta comunque sulla scia della salvezza.

Pareggio al Galileo Ferraris di Marassi, tra Genoa ed Empoli. Gara che termina a reti bianche, con un importante punto salvezza per gli empolesi e tanta strada da fare per i genoani, affetti da pareggiare cronica.

Secondo pareggio a reti inviolate, allo Stadio Renato dall’Ara, tra Bologna e Torino. A Firenze, la Fiorentina ospita il Verona, in una gara finita in parità, con il risultato di uno a uno. Piatek, porta in vantaggio i gigliati, al 10′ minuto. Per gli scaligeri, Caprari pareggia i conti al 20′, su calcio di rigore. Fiorentina vicina alla Conference League e alla continua ricerca di un posto in Europa.

Pesante sconfitta interna del Venezia, impegnato in casa, contro il Sassuolo. Raspadori al 2′ minuto porta il Sassuolo in vantaggio. Raddoppio dei neroverdi al 16′ con Berardi, seguito da Scamacca al 29′, su penalty. Venezia che si sveglia, al 34′ con Henry, unico lampo dei lagunari in novanta minuti di gioco in balia degli ospiti. Al 71′, il Sassuolo capitalizza i suoi tre punti con Berardi, che realizza una doppietta, su calcio di rigore. Quattro a uno per il Sassuolo, nel finale un altro lampo del Venezia al minuto 86,con Aramu che sbaglia un rigore. Venezia che scivola in zona retrocessione, a tre lunghezze dal Cagliari di Mazzarri.

Allo Juventus Stadium, la Juventus batte lo Spezia, con un goal di Alvaro Morata al 21′. Per gli uomini di Allegri, vittoria di misura e consolidamento del quarto posto che vale la Champions.

Al Maradona Stadium, posticino serale tra Napoli e Milan entrambi impegnate nella corsa scudetto. Gara decisa da Oliver Giroud al 49′ minuto di gioco,che regala il primato in classifica ai rossoneri di Pioli.