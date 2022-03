MotoGp in Qatar: triplice successo degli italiani nella gara di esordio

Si tinge di azzurro il circuito di Losail in Qatar con un triplice successo degli italiani nella gara di esordio del motomondiale 2022. Enea Bastianini su Ducati Gresini ha vinto nella classe MotoGp, Andrea Migno in Moto3 a Celestino Vietti in Moto2.

Il pilota riminese, alla prima vittoria nella classe regina, ha preceduto il sudafricano Brad Binder (Ktm), secondo, e lo spagnolo Pol Espargaro (Honda). Quarto posto per Aleix Espargaro, con l’Aprilia, che ha preceduto Marc Marquez (Honda).

Dietro allo spagnolo, al sesto e settimo posto, le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. Francesco Bagnaia, con la Ducati ufficiale, è caduto a 11 giri dalla fine trascinando con sé lo spagnolo Jorge Martin. Nono posto per il campione del mondo, Fabio Quartataro.

“E’ un’emozione incredibile. Dedico la vittoria a Fausto, ha spinto tanto dal cielo”, ha detto Bastianini ricordando Fausto Gresini, il dirigente del suo team scomparso poco più di un anno fa causa del Covid.