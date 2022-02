Serie A: il Napoli pareggia a Cagliari e sale a quota 54 punti con l’Inter

Bologna-Spezia 2-1

Niente aggancio in testa alla classifica: il Napoli pareggia a Cagliari e sale a quota 54 punti, pari all’Inter (che ha una partita in meno) e dietro al Milan. Tante assenze per Spalletti che parte con la difesa a tre. La sfida si sblocca nella ripresa con Gaston Pereiro, in rete su evidente errore di Ospina.

Nel finale Osimhen segna da subentrato dopo almeno un paio di clamorose chance per il raddoppio del Cagliari. Quarto risultato utile di fila per Mazzarri che aggancia a quota 22 il Venezia.

Parte bene la squadra di Motta che impensierisce Skorupski con Verde e poi trova il vantaggio con Manaj. Il pareggio arriva con Arnautovic sul finire del primo tempo. Nella ripresa il Bologna attacca e concretizza con il gol segnato ancora da Arnautovic.