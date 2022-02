Borse europee in forte ribasso, calo a causa della crisi Ucraina

Mentre l’indice principale FTSE 100 di Londra ha tenuto i nervi saldi, perdendo solo lo 0,39%, il CAC 40 di Parigi, il tedesco Dax 30 di Francoforte e le borse di Amsterdam e dell’Euro-wide sono caduti ciascuno di oltre il 2%.

“Il rischio geopolitico è la questione predominante, al di sopra di tutte le altre considerazioni”, ha affermato l’analista di IG France Alexandre Baradez citato da RTL.

La diapositiva è stata attribuita dai commentatori dei media al primo ottimismo, ritenuto “prematuro” dal Cremlino, sul dialogo diplomatico che metteva direttamente Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dall’altra parte del tavolo.

A livello internazionale, le mosse per bendare se non risolvere la crisi per ora si concentrano sulla mediazione delle Nazioni Unite e i piani diplomatici di tutto il mondo affermano tranquillamente che dovranno concentrarsi sul monitoraggio dei confini in tempo reale piuttosto che sulle linee di frontiera storiche dell’Ucraina orientale.