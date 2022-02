Europa League: Bene Napoli e Atalanta. La Lazio ha perso contro il Porto

Tre italiane sono scese in campo per l’andata dei playoff di Europa League, che valgono l’accesso agli ottavi di finale. Alle 18.45 si è giocata Barcellona-Napoli: è finita 1-1. Alle 21 Porto-Lazio è terminata 2-1 e Atalanta-Olympiacos 2-1. Le gare di ritorno sono in programma il 24 febbraio.

Porto-Lazio 2-1

La Lazio si fa rimontare e perde in casa del Porto. Gli uomini di Sarri partono bene e al 23’ vanno in vantaggio grazie alla rete di tacco di Zaccagni. Poco dopo, palla gol sprecata da Milinkovic-Savic. Al 37’ il pareggio dei portoghesi: cross di Joao Mario, Toni Martinez batte di testa Strakosha. Nella ripresa, ancora Toni Martinez: al 49’ gira al volo di destro e ribalta il risultato. Finisce 2-1 per il Porto. Da segnalare il giallo a Zaccagni: diffidato, salterà la partita di ritorno giovedì prossimo all’Olimpico.

Atalanta-Olympiacos 2-1

L’Atalanta, dopo l’eliminazione dalla Champions, a Bergamo batte in rimonta l’Olympiacos. La squadra di Gasperini gioca meglio, ma va sotto nel primo tempo: al 16’ gol di Soares. Al 44’ Pessina trova la rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nella ripresa i nerazzurri spingono e Djimsiti segna due gol in due minuti, entrambi sugli sviluppi di un calcio d’angolo: al 61’ colpo di testa, al 63’ tiro al volo. Finisce 2-1 per l’Atalanta.

Barcellona-Napoli 1-1

Termina 1-1 la sfida al Camp Nou tra Barcellona e Napoli. La squadra di Spalletti si porta in vantaggio al 29’: Zielinski riceve da Elmas e tira, Ter Stegen ribatte, la palla torna sul piede del calciatore polacco che l’insacca sotto la traversa. Il primo tempo si chiude 1-0 per il Napoli, che gioca con personalità e concede solo una grande occasione al Barça con Ferran Torres. Nella ripresa il Barcellona cresce e trova il pareggio proprio con Ferran Torres, che al 59’ trasforma il rigore assegnato per fallo di mano in area di Juan Jesus. I padroni di casa continuano a spingere, ma il Napoli resiste. Finisce 1-1.