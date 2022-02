Bonus edilizi, Ciocca (Lega): “L’Ue non spaventi l’Italia e il Governo sostenga il sistema”

“L’ennesima modifica alle misure in corso per i bonus edilizi rischia di bloccare imprese e lavoratori. Il tutto, mettendo in difficoltà l’azienda lombarda per l’Edilizia residenziale, ma anche gli Enti che se ne occupano, penalizzando famiglie e imprese più bisognose, impegnate nella ristrutturazione e riqualificazione edilizia”.

Ad affermarlo è l’Europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, raccogliendo l’appello del Presidente di Ance Pavia, il Collegio dei costruttori Edili, che si è espresso con preoccupazione sulla nuova stretta del Governo in merito al divieto delle cessioni multiple dei crediti d’imposta a causa di reiterate frodi in tutta Italia.

“Certamente è importante prevenire e contrastare le frodi, – ribadisce l’eurodeputato – ma a rimetterci non possono essere i più fragili. Non si possono colpire continuamente migliaia di cittadini e di imprese corrette, – sottolinea Ciocca – impegnate in interventi di riqualificazione energetica, tra l’altro in linea con gli impegni presi di riduzione dei consumi, cosa oggi fondamentale visto il delicato momento di crisi energetica cui stiamo assistendo”.

“Temo purtroppo che, ancora una volta, dietro questa irragionevole scelta del governo ci sia l’Unione Europea, che spaventata dall’ammontare del debito italiano, abbia spinto il governo a limitare la concessione dei crediti”. “Se l’obiettivo reale è contrastare abusi e irregolarità, non è di certo con nuove norme che generano solo maggiore confusione e rischiano di paralizzare i cantieri che il problema verrà risolto. Occorre rivederle al più presto, prevedendo eventualmente l’introduzione di criteri più rigorosi da rispettare per il rilascio dei crediti”, ha concluso.