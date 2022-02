Serie A: Il Milan balza al comando della classifica

Napoli-Inter 1-1, Atalanta-Juventus 1-1

Weekend di Serie A valevole per la venticinquesima giornata, dove spicca negli anticipi, Napoli Inter, una sfida per la corsa al Tricolore finita con il punteggio di uno a uno, al Maradona Stadium.

Napoli subito in avanti al 7′ minuto, procurandosi un calcio di rigore, trasformato da Lorenzo Insigne. Uno a zero per i partenopei e doccia fredda per l’Inter di Inzaghi autrice del peggior primo tempo della stagione. Al 47′ Dzeko trova il pareggio, chiudendo una gara, che nella ripresa-nonostante un Inter più intraprendente e un Napoli altrettanto determinato – mostra due squadre che incamerano un punto a testa, continuando l’arduo cammino verso la vetta.

La Lazio all’Olimpico, stende il Bologna grazie ai goal di Immobile al 13′ su rigore e della doppietta di Zaccagni al 53′ e al 63′. Il Venezia espugna il campo del Torino vincendo per due reti a uno. Padroni di casa in vantaggio subito al 5′ minuto con Brekalo al 5′. Pareggio dei lagunari con Haps al 39′ e Crngoj al 46′,sigla il vantaggio in rimonta, regalando agli ospiti tre punti preziosi per la corsa alla salvezza.

Nelle sfide domenicali, il Milan vince di misura sulla Sampdoria, nella sfida allo stadio Meazza. All’8′ minuto di gioco, Leao porta in vantaggio i rossoneri, con un goal che vale il primato in classifica e un punto di vantaggio sui cugini dell’Inter.

Pareggio tra Empoli e Cagliari. Al 38′ vantaggio dell’Empoli con Pinamonti, pareggio del Cagliari a sei minuti dalla fine della gara con Pavoletti.

Genoa e Salernitana chiudono un’altra sfida salvezza con il risultato di uno a uno. Al 38′ Destro porta il Genoa in vantaggio e al 45′ Bonazzoli, chiude la gara siglando il pareggio per la Salernitana.

Poker del Verona sull’Udinese. Al 2′ minuto Depaoli porta il Verona in vantaggio. Alla mezz’ora Barak sigla il raddoppio. Nella ripresa, chiudono la gara Caprari al 66′ e Tameze all’85’.

Al Mapei Stadium, gara vibrante tra Sassuolo e Roma. Giallorossi subito in vantaggio con un rigore trasformato da Abraham al 45′. Ad inizio ripresa, il Sassuolo trova il pareggio grazie ad un autogoal di Smalling. I padroni di casa prendono le redini del gioco passando in vantaggio con Traore’ al 73′. Sembra finita per la Roma, ma in pieno recupero al minuto 94 Cristante sigla il due a due finale e tutti alle docce.

A Bergamo, l’Atalanta ospita la Juventus in una sfida per la corsa alla Champions. Bergamaschi in vantaggio con Malinowski al 76′. Per la Juve, Danilo nei minuti di recupero pareggia i conti. Juventus fermata dagli uomini di Gasperini, in una gara che non accontenta nessuna delle due squadre, che seppur in zona Champions, sono distanti dalla vetta.