Oltre 130.000 soldati russi pronti all’assalto mentre l’Ucraina addestra i civili

Il presidente dell’Ucraina ha esortato alla calma tra gli avvertimenti intensificati di una possibile invasione russa nei prossimi giorni, anche se gli Stati Uniti hanno riferito domenica che Mosca ha posizionato le sue truppe più vicino ai confini dell’Ucraina e alcune compagnie aeree hanno cancellato i voli per la capitale Kiev.

Il presidente Joe Biden ha parlato per circa 50 minuti domenica con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e ha rinnovato le promesse di quelle che secondo l’Occidente saranno dure sanzioni economiche contro Mosca e un rafforzamento della NATO in caso di “qualsiasi ulteriore aggressione russa” contro l’Ucraina, ha affermato la Casa Bianca. Hanno deciso di perseguire sia la deterrenza che la diplomazia durante la crisi, ha aggiunto.

Gli Stati Uniti hanno aggiornato la propria stima di quante forze russe sono dislocate vicino ai confini dell’Ucraina a più di 130.000, rispetto alle 100.000 citate pubblicamente nelle settimane precedenti. Un funzionario statunitense ha fornito la stima, parlando in condizione di anonimato per discutere la conclusione dell’amministrazione.

Le ripetute dichiarazioni di Zelenskyy che minimizzano gli avvertimenti statunitensi – mentre le forze di Mosca circondano l’Ucraina su tre lati in quelle che il Cremlino insiste sono esercitazioni militari – sono cresciute questo fine settimana fino a mettere in dubbio le dichiarazioni sempre più stridenti dei funzionari statunitensi negli ultimi giorni secondo cui la Russia potrebbe pianificare di invadere in settimana.

Mentre Zelenskyy ha insistito contro il panico che teme possa minare l’economia ucraina, lui e i suoi leader civili e militari stanno anche preparando le difese, sollecitando e ricevendo un flusso di armi dagli Stati Uniti e da altri membri della NATO.

Zelenskyy ha indossato un giaccone militare durante un’esercitazione con carri armati ed elicotteri vicino al confine dell’Ucraina con la Crimea annessa alla Russia questo fine settimana. Nella vicina città di Kalanchak, alcuni hanno espresso incredulità sul fatto che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe davvero inviato le truppe in bilico lungo i confini dell’Ucraina.

“Non credo che la Russia ci attaccherà”, ha detto il residente Boris Cherepenko. “Ho amici a Sakhalin, a Krasnodar”, ha detto, nominando località russe. “Non ci credo.”

Gli Stati Uniti hanno raccolto informazioni che la Russia considera mercoledì come una data obiettivo, secondo un funzionario statunitense che conosce i risultati. Il funzionario, che pure non era autorizzato a parlare pubblicamente e lo faceva solo in condizione di anonimato, non avrebbe detto quanto fossero definitive le informazioni.

“Non daremo alla Russia l’opportunità di fare una sorpresa qui, di lanciare qualcosa sull’Ucraina o sul mondo”, ha detto domenica Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in merito agli avvertimenti statunitensi.

“Ci assicureremo di presentare al mondo ciò che vediamo più trasparente e chiaro possibile”, ha affermato.

Gli Stati Uniti in gran parte non hanno reso pubbliche le prove che sostengono siano alla base dei loro avvertimenti più specifici sulla possibile pianificazione o tempistica russa.

I russi hanno schierato forze missilistiche, aeree, navali e per operazioni speciali, nonché rifornimenti per sostenere un’invasione. Questa settimana, la Russia ha spostato sei navi d’assalto anfibie nel Mar Nero, aumentando la sua capacità di atterrare sulla costa.

I commenti di Zelenskyy questo fine settimana hanno indicato frustrazione per gli avvertimenti di Washington.

“Comprendiamo tutti i rischi, capiamo che ci sono rischi”, ha detto in una trasmissione in diretta. “Se tu, o chiunque altro, avete ulteriori informazioni su un’invasione russa al 100% a partire dal 16, vi preghiamo di inoltrarci tali informazioni”.

In una telefonata di un’ora di sabato con Putin, Biden ha affermato che un’invasione dell’Ucraina causerebbe “sofferenze umane diffuse” e che l’Occidente è impegnato nella diplomazia per porre fine alla crisi ma “ugualmente preparato per altri scenari”, ha affermato la Casa Bianca. Non ha offerto alcun suggerimento che l’appello diminuisse la minaccia di una guerra imminente in Europa.

Riflettendo le preoccupazioni dell’Occidente, la compagnia aerea olandese KLM ha cancellato i voli per l’Ucraina fino a nuovo avviso, ha affermato la compagnia.

La sensibilità olandese al potenziale pericolo nello spazio aereo ucraino è alta dopo l’abbattimento nel 2014 di un aereo di linea malese in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur mentre sorvolava una parte dell’Ucraina orientale detenuta dai ribelli sostenuti dalla Russia. Tutte le 298 persone a bordo morirono, inclusi 198 cittadini olandesi.

La compagnia aerea charter ucraina SkyUp ha dichiarato domenica che il suo volo da Madeira, in Portogallo, a Kiev è stato dirottato verso la capitale moldava di Chisinau dopo che il locatore irlandese dell’aereo ha dichiarato che stava vietando i voli nello spazio aereo ucraino.

Il portavoce presidenziale ucraino Serhii Nykyforov ha dichiarato che l’Ucraina non ha chiuso il suo spazio aereo.

Ma l’agenzia ucraina per la sicurezza del traffico aereo Ukraerorukh ha rilasciato una dichiarazione in cui dichiarava che lo spazio aereo sopra il Mar Nero è una “zona di potenziale pericolo” e raccomandava agli aerei di evitare di sorvolare il mare dal 14 al 19 febbraio.

La conversazione Putin-Biden, a seguito di una chiamata tra Putin e il presidente francese Emmanuel Macron all’inizio della giornata, è arrivata in un momento critico per quella che è diventata la più grande crisi di sicurezza tra Russia e Occidente dalla Guerra Fredda. I funzionari statunitensi ritengono di avere solo pochi giorni per prevenire un’invasione e un enorme spargimento di sangue in Ucraina.

Sebbene gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO non abbiano in programma di inviare truppe in Ucraina per combattere la Russia, un’invasione e le conseguenti sanzioni punitive potrebbero rilevarsi ben oltre l’ex repubblica sovietica, influenzando le forniture energetiche, i mercati globali e l’equilibrio di potere in Europa.

Preparandosi allo scenario peggiore, gli Stati Uniti stanno ritirando la maggior parte del loro personale dall’ambasciata a Kiev e hanno esortato tutti i cittadini americani a lasciare immediatamente l’Ucraina. La Gran Bretagna si è unita ad altre nazioni europee dicendo ai suoi cittadini di andarsene.

Biden ha rafforzato la presenza militare statunitense in Europa per rassicurare gli alleati sul fianco orientale della NATO. I 3.000 soldati aggiuntivi ordinati in Polonia si aggiungono altri 1.700. Anche l’esercito americano sta spostando 1.000 soldati dalla Germania alla Romania, che come la Polonia condivide il confine con l’Ucraina.

La Russia chiede che l’Occidente tenga gli ex paesi sovietici fuori dalla NATO. Vuole anche che la NATO si astenga dal dispiegare armi vicino al suo confine e ritiri le forze dell’alleanza dall’Europa orientale, richieste categoricamente respinte dall’Occidente.

Russia e Ucraina sono state bloccate in un aspro conflitto dal 2014, quando il leader ucraino amico del Cremlino è stato cacciato dall’incarico da una rivolta popolare. Mosca ha risposto annettendo la penisola di Crimea e poi sostenendo un’insurrezione separatista nell’Ucraina orientale, dove i combattimenti hanno ucciso oltre 14.000 persone.

Un accordo di pace del 2015 mediato da Francia e Germania ha contribuito a fermare battaglie su larga scala, ma sono continuate scaramucce regolari e gli sforzi per raggiungere una soluzione politica si sono bloccati.

“La mia famiglia è sempre stata preparata, abbiamo tutte le cose raccolte da un paio d’anni ormai. Onestamente, non ho paura perché la guerra non sarebbe iniziata come in una settimana”, ha detto la 21enne Yuliia Zaets in una manifestazione filo-governativa sabato.