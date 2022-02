Crisi Ucraina, sull’orlo di una Terza Guerra Mondiale

UE: “Pronte sanzioni contro Russia"

La Casa Bianca ha dichiarato che un’invasione russa dell’Ucraina potrebbe arrivare entro la settimana, possibilmente entro i prossimi due giorni, anche prima della fine delle Olimpiadi invernali, e ha esortato gli americani a lasciare il Paese. Il messaggio ha segnato una forte escalation degli avvertimenti statunitensi su una possibile azione militare imminente.

Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha affermato che gli Stati Uniti non avevano informazioni definitive sull’ordine di un’invasione da parte del presidente russo Vladimir Putin. Ma, ha detto che tutti i pezzi erano a posto per una grande operazione militare che potrebbe iniziare “rapidamente” e forse prima della fine delle Olimpiadi cinesi.

“Non possiamo individuare il giorno a questo punto, e non possiamo individuare l’ora, ma questa è una possibilità molto, molto distinta”, ha detto Sullivan. “La forte possibilità di azione, la distinta possibilità di azione, in un lasso di tempo relativamente a breve termine è supportata dalla nostra visione di ciò che sta accadendo sul campo”.

Il presidente Joe Biden ha parlato con un certo numero di leader europei per sottolineare le preoccupazioni sollevate dall’intelligence statunitense sulla potenziale imminenza di un’invasione russa. Sullivan ha detto che i leader occidentali erano completamente uniti e avrebbero risposto duramente a un’invasione russa con devastanti sanzioni economiche e commerciali.

Al vertice hanno partecipato Biden, il cancelliere tedesco Scholz, il premier italiano Draghi, il presidente francese Macron, il premier britannico Johnson, il presidente polacco Duda, i capi di UE e NATO. I leader, spiega una nota della Commissione europea, hanno valutato il “significativo sforzo diplomatico per convincere la Russia alla de-escalation” e “hanno sottolineato il sostegno risoluto all’Ucraina”. Si sono poi mossi per analizzare la “dettagliata cooperazione per la finalizzazione del pacchetto di sanzioni in caso di ulteriore aggressione da parte della Russia”.

La presidente Von der Leyen, dice la Commissione, durante la riunione, avrebbe ribadito come “tutte le opzioni sono sul tavolo”, spiegando allo stesso tempo che Bruxelles “sta continuando il suo lavoro su una pronta risposta in particolare nel campo energetico, aprendo un dialogo con i partner europei per eventuali forniture aggiuntive di gas naturale e gas naturale liquefatto in caso di interruzione” delle forniture da parte della Russia.

Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha detto invece che vi è un rischio reale di un conflitto armato in Europa dato che il numero delle truppe ai confini dell’Ucraina “salgono” e i tempi di reazione di un eventuale attacco “scendono”.

Ma il capo dell’Alleanza ha anche avvertito che il pericolo non è confinato a una “piena invasione militare” bensì ad “azioni ibride”, comprese quelle “cibernetiche”, o a un tentativo di “ribaltare il governo di Kiev”. Stoltenberg, che si trova in Romania per accogliere le truppe USA alla base di Costanza, ha sottolineato l’alto numero di agenti d’intelligence russi presenti in Ucraina.