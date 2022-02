Rinascita Scott, Pittelli torna ai domiciliari

di Edoardo Corasaniti

Il Tribunale di Vibo Valentia ha accolto l’istanza della difesa: l’avvocato Giancarlo Pittelli, che oggi compie 69 anni, è stato scarcerato e rimesso agli arresti domiciliari. Difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Guido Contestabile, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo “Rinascita Scott”.

Arrestato la prima volta a dicembre 2019, è stato scarcerato e posti ai domiciliari ad ottobre 2020. Di nuovo in carcere a ottobre 2021, è stato scarcerato di nuovo dopo poche settimane. Ora era in carcere per aver inviato una lettera al ministro Carfagna.

Nei giorni scorsi tre parlamentari hanno presentato una interrogazione al ministro della giustizia sul caso dell’ex parlamentare di Forza Italia. Oltre 150 firme sono state raccolte per chiedere la sua liberazione. Era in sciopero della fame dal 12 gennaio scorso.