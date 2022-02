Oceani sempre più inquinati. La plastica devastante per l’ecosistema marino

Secondo una revisione di studi accademici, l’inquinamento da plastica in mare sta raggiungendo livelli preoccupanti e continuerà a crescere anche se ora verranno intraprese azioni significative per impedire a tali rifiuti di raggiungere gli oceani del mondo.

La revisione dell’Istituto tedesco Alfred Wegener, commissionata dal gruppo di campagna ambientale WWF, ha esaminato quasi 2.600 documenti di ricerca sull’argomento per fornire una panoramica in vista di un incontro delle Nazioni Unite a fine mese.

“Lo troviamo nelle fosse oceaniche più profonde, sulla superficie del mare e nel ghiaccio marino artico”, ha detto la biologa Melanie Bergmann, coautrice dello studio.

Alcune regioni, come il Mediterraneo, la Cina orientale e il Mar Giallo, contengono già livelli pericolosi di plastica, mentre altre rischiano di diventare sempre più inquinate in futuro, ha scoperto.

Gli autori hanno concluso che quasi tutte le specie nell’oceano sono state colpite dall’inquinamento da plastica e che sta danneggiando importanti ecosistemi come le barriere coralline e le mangrovie.

Man mano che la plastica si scompone in pezzi sempre più piccoli, entra anche nella catena alimentare marina, venendo ingerita da qualsiasi cosa, dalle balene alle tartarughe al minuscolo plancton.

Riportare quella plastica fuori dall’acqua è quasi impossibile, quindi i responsabili politici dovrebbero concentrarsi in primo luogo sull’impedire che altra plastica entri negli oceani, ha affermato Bergmann.

Alcuni degli studi hanno dimostrato che anche se ciò dovesse accadere oggi, la quantità di microplastica marina continuerebbe ad aumentare per decenni, ha affermato.

Matthew MacLeod, professore di scienze ambientali all’Università di Stoccolma che non è stato coinvolto nel rapporto, ha affermato che sembrava essere una solida revisione degli studi esistenti, incentrati sugli effetti dell’inquinamento da plastica.

“La parte su cui si può (e sarà) discutere è se ci sono prove sufficienti per giustificare un’azione aggressiva (come quella sostenuta in questo rapporto) che interromperà sicuramente le pratiche attuali per la produzione, l’uso e lo smaltimento della plastica”, ha affermato.

MacLeod è stato recentemente coinvolto in uno studio separato ha anche concluso che sono necessarie misure immediate a causa dei possibili impatti globali.

Heike Vesper del WWF ha affermato che mentre i consumatori possono aiutare a ridurre l’inquinamento da plastica modificando il loro comportamento, i governi devono intensificare e condividere l’onere di affrontare il problema.

“Ciò di cui abbiamo bisogno è un buon quadro politico”, ha affermato, guardando al prossimo incontro delle Nazioni Unite sull’Ambiente a Nairobi. “È un problema globale e ha bisogno di soluzioni globali”.