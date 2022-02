Serie A: il Milan si aggiudica il Derby della Madonnina, mentre l’Atalanta cade in casa sotto i colpi del Cagliari

Riparte dopo la sosta, la Serie A nella ventiquattresima giornata di campionato, che vede protagoniste, le pretendenti allo scudetto impegnate nel derby serale di Milano. Inter e Milan, si affrontano, in una gara che termina con il risultato di due a uno in favore dei rossoneri, grazie ad una doppietta di Giroud, che nel giro di tre minuti (75′ e 78′) rallenta la corsa dei nerazzurri ancora in vetta e con una partita in meno.

Poco importa, il vantaggio iniziale di Perisic al 38′ per l’Inter, che ha giocato una gara ad alta intensità, nei confronti di un Milan che ha pensato a contenere il gioco nerazzurro e che alla fine si è affidato al guizzo del Saggio Giroud. Due a uno per il Milan e weekend di campionato, condito dalla vittoria esterna della Lazio in trasferta a Firenze ospite della Fiorentina, orfana di Vlahovic, passato alla Juventus. Per la Lazio Milinkovic al 53′, apre le marcature, complice una svogliata difesa viola. Al 70′ Ciro Immobile sigla il raddoppio, mentre nel finale il viola Biraghi all’81’ fa autogoal per il tre a zero finale degli ospiti.

Pareggio casalingo per la Roma impegnata contro il Genoa. Il Var annulla una rete a Zaniolo al 95′, innescando le proteste del tecnico Mourinho e dello stesso Zaniolo espulso dall’arbitro.

Nelle sfide domenicali il Cagliari espugna lo Gewiss Stadium con una vittoria sull’Atalanta per due reti a uno. Pereiro porta il Cagliari in vantaggio al 50′. Al 64′ pareggio dell’ Atalanta con Palomino, quattro minuti dopo Pereiro riporta i sardi in vantaggio chiudendo il match con tre importanti punti salvezza.

Al Renato dall’ Ara, pareggio tra Bologna ed Empoli, in una gara finita a reti inviolate. A Marassi, poker della Sampdoria ai danni del Sassuolo. Per i blucerchiati, tre punti salvezza guadagnati grazie alle reti di Caputo al 5′ minuto, seguito dal raddoppio di Sensi al 7′(appena arrivato l’ex interista e già in goal), terza rete al 63′ di Conti e rigore finale trasformato da Candreva al 90′.

Osimhen al 53′ e Petagna in abbondante recupero, stendono il Venezia impegnato contro il Napoli. Gli uomini di Spalletti ospiti dei lagunari, si portano ad un punto dalla vetta aspettando proprio l’Inter nel prossimo weekend.

Al Dacia Arena l’Udinese vince per due reti a zero contro gli ospiti del Torino. Le reti sono state realizzate da Molina 93′ e Pussetto 97′ su calcio di rigore.

Allo Juventus Stadium, la Juve va in scena ospitando il Verona. Bastano due reti dei nuovi arrivati Vlahovic al 13′ e Zakaria al 61′, per i bianconeri, la, strada per la Champions é ormai fattibile.