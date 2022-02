Serie A: il derby della Madonnina se lo aggiudica il Milan

La Serie A riparte con la 24esima giornata dall’Olimpico. La partita delle 15 Roma-Genoa è finita 0-0, con un gol annullato a Zaniolo. Nel pomeriggio a San Siro il Milan ha vinto il derby contro l’Inter riaprendo la corsa scudetto. Nel match serale la Lazio ha espugnato il Franchi battendo 3-0 la Fiorentina.

Nel primo tempo parte forte l’Inter: al minuto 10 annullato un gol a Dumfries per un precedente fuorigioco di Perisic. Poco dopo Maignan salva con un grande riflesso su un tiro di Brozovic deviato da Kalulu. Un’altra buona occasione capita sui piedi di Barella smarcato da Lautaro, ma il suo tiro finisce fuori. Maignan è ancora strepitoso su Dumfries che calcia da pochi passi.

Il Milan si fa vedere con una botta da fuori di Tonali su cui è attento Handanovic. La squadra di Inzaghi la sblocca al 38esimo con Perisic che segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo pennellato da Calhanoglu. Nel secondo tempo meno occasioni, ma il Milan trova il pareggio al 75esimo con Giroud che spinge in rete un tiro-cross di Diaz. Passano tre minuti e il francese sigla la doppietta girandosi in area e battendo Handanovic. Il Milan vince il derby e riapre la corsa scudetto.

Roma-Genoa 0-0

All’Olimpico Genoa molto aggressivo e pericoloso con Yeboah nel primo tempo, ma la Roma cresce e costruisce la sua occasione migliore con Sergio Oliveira, che liberato da Zaniolo ha scaricato un sinistro sull’esterno della rete. Nella ripresa i giallorossi sfiorano a più riprese il vantaggio, costringendo Ostigard a un fallo da rosso diretto. Al 90’ segna Zaniolo, ma il gol viene annullato dopo un controllo al Var per un fallo di Abraham su Vasquez. Al 95’ espulso Zaniolo, che dopo un primo giallo per essersi tolto la maglia ne prende un secondo per proteste.

Fiorentina-Lazio 0-3

Primo tempo senza reti. Nessun gol ma diverse occasioni. Le più nitide sono arrivate da Cabral per quanto riguarda i padroni di casa e Zaccagni per gli ospiti. Al 52′ la partita si sblocca: assist di Zaccagni per Milinkovic-Savic che si inserisce e segna.

Pochi minuti dopo viene dato un rigore alla Fiorentina ma l’arbitro Orsato dopo un controllo al Var cambia decisione. Al 70esimo raddoppio Lazio: Immobile vince il duello con Nastasic e batte Terracciano. Gli ospiti fanno tris al minuto 81: una verticalizzazione di Zaccagni innesca Immobile che da posizione defilata “costringe” Biraghi all’autogol.