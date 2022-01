E’ morta in ospedale la bambina di 2 anni trasferita dalla Calabria

Una bambina di 2 anni è morta nella notte all’ospedale Bambino Gesù di Roma dove era stata trasferita dalla Calabria a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute per il Covid-19. La bimba, originaria della provincia di Crotone, era stata prima trasferita dall’ospedale di Crotone a quello di Catanzaro, ma ieri un C-130J dell’Aeronautica militare l’aveva trasferita all’aeroporto di Ciampino. Le sue condizioni già all’arrivo nel nosocomio della Capitale sono apparse disperate tanto che “i team medici non hanno avuto neanche il tempo di intervenire” ha spiegato l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

A richiedere il trasporto aereo d’urgenza era stata la prefettura di Catanzaro, cui ha fatto seguito, dopo un coordinamento con la Italian Patient Evacuation Coordination Cell (Itapecc) del Comando operativo di vertice interforze (Covi), che fornisce consulenza sulla trasportabilità dei pazienti in questo genere di missioni, l’ordine di decollo da parte della Sala Situazioni del Comando della Squadra aerea a uno degli equipaggi dell’Aeronautica militare. Al Bambino Gesù la piccola paziente è arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari la bambina è morta poche ore dopo l’arrivo in ospedale.

“Sarai un angelo meraviglioso Ginevra, nel giardino dei piccoli angeli”, scrive in un post l’amministrazione comunale e il sindaco di Mesoraca dove era residente con la sua famiglia la bimba. Il sindaco, con un’ordinanza, il giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino del Comune dove vivono poco più di 6.000 persone.

“Quello di oggi è un messaggio che – si legge nel post – il Sindaco e l’Amministrazione Comunale non avrebbero mai voluto scrivere. Un messaggio che esprime la tristezza di un’intera Comunità che, nel giro di pochi giorni, ha visto volare in cielo tre care concittadine a causa del coronavirus. Il risveglio di stamattina poi, è stato ancora più tragico e lascia un intero paese scosso e distrutto. È volata in cielo una piccola creatura di appena due anni, bella, raggiante e dal sorriso meraviglioso. Il Sindaco, l’Amministrazione e l’intero Consiglio Comunale partecipano commossi ed increduli al dolore che ha colpito la famiglia”.