Lavoro, ‘Il Gigante’ apre un nuovo supermercato nel milanese: 52 operatori, 28 dei quali nuovi assunti

Panizza: "Nonostante la crisi, è importante investire"

Un nuovo punto vendita dove opereranno 52 lavoratori dei quali 28 nuovi assunti: è il supermercato della rete ‘Il Gigante’ che aprirà oggi, giovedì 27 gennaio, a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano. Si tratta del sessantesimo ‘superstore’ dello storico brand lombardo della Grande Distribuzione che quest’anno celebra il cinquantesimo anniversario di attività e dà lavoro a oltre 5.300 dipendenti.

“In un momento di instabilità e incertezza economica, in cui si registrano crisi occupazionali – spiega Giorgio Panizza, consigliere di amministrazione de ‘Il Gigante’ – crediamo sia comunque giusto continuare a investire. Riteniamo sia molto importante, per il nostro Paese e per il territorio interessato, creare nuovi posti di lavoro e formare professionisti e specialisti del settore”.

Il ‘superstore’ di via Torino è progettato e costruito secondo i più alti canoni e le più avanzate tecnologie in termini di efficienza energetica. L’illuminazione interna ed esterna è completamente a Led (tecnologia a zero emissione di raggi U.V.e I.R.). Nella stessa ottica di sostenibilità si pone l’impiantistica e la climatizzazione. Nel supermercato sarà disponibile tutto il necessario per la spesa con innovativi reparti del ‘fresco’ e aree attrezzate per produrre direttamente la pasticceria. Presente anche una vasta offerta di pesce sempre fresco e controllato e tante proposte nel mondo del BIO.

“L’apertura a Cernusco in un momento così difficile – per Giancarlo Panizza, il presidente del Gruppo – vuole essere un segnale positivo e di fiducia. L’azione di un’azienda italiana, che difende i valori e le tradizioni soddisfacendo le nuove esigenze”.

All’esterno è presente il punto di ritiro ‘Drive’ in cui ritirare la spesa precedentemente prenotata online, così come la possibilità di avere la consegna direttamente ‘a Casa’. All’ingresso un bar con tavola calda ‘A Modo Mio’ e un ristorante ‘Pollo Campero’, noto simbolo internazionale della ristorazione veloce che strizza l’occhio ad un pubblico attratto da esperienze di gusto esotiche e particolari.