La Fed e l’Ucraina preoccupano la Borsa di New York

Le azioni sono scese drasticamente poiché gli investitori prevedevano le misure di lotta all’inflazione da parte della Federal Reserve e si preoccupavano della possibilità di un conflitto tra Russia e Ucraina.

Il mercato azionario ha esteso il suo calo di tre settimane e ha messo il benchmark S&P 500 sulla buona strada per una cosiddetta correzione, un calo del 10% o più dal suo massimo più recente. Il prezzo del petrolio e del bitcoin è sceso, così come il rendimento dei buoni del Tesoro a 10 anni, un segno della preoccupazione degli investitori per l’economia.

Il costante calo dei prezzi delle azioni è arrivato quando la Fed ha segnalato la sua disponibilità a iniziare ad aumentare il tasso di interesse a breve termine di riferimento nel 2022 per cercare di domare l’inflazione, che è al livello più alto in quasi quattro decenni.

Il tasso a breve termine della Fed è stato ancorato vicino allo zero da quando la pandemia ha colpito l’economia globale nel 2020 e ciò ha alimentato l’indebitamento e la spesa di consumatori e imprese.

Ma l’aumento dei prezzi nei supermercati, nei parcheggi e nelle stazioni di servizio sta sollevando preoccupazioni sul fatto che i consumatori ridurranno la spesa per limitare la pressione sui loro budget. Le aziende hanno avvertito che i problemi della catena di approvvigionamento e l’aumento dei costi delle materie prime potrebbero ridurre i loro profitti.

La Fed ha mantenuto pressioni al ribasso sui tassi di interesse a lungo termine acquistando migliaia di miliardi di dollari di titoli di stato e corporate, ma questi acquisti di emergenza dovrebbero terminare a marzo. L’aumento dei tassi di spinta ha lo scopo di aiutare a rallentare la crescita economica e il tasso di inflazione.

Nel primo pomeriggio la vendita ha perso parte del suo slancio. Alle 14:20 orientali, il Dow è sceso di 598 punti, o dell’1,8%, a 33.570 dopo essere sceso di oltre 1.000 punti prima. L’S&P 500 è sceso del 2% a 4.310 e ora è in calo di circa il 10,1% dal massimo di chiusura fissato il 3 gennaio. Una chiusura di 4.316,90 o inferiore lo metterà in correzione. Il Nasdaq è sceso dell’1,8% dopo essere sceso del 4,9% all’inizio.

“C’è un panico a breve termine e parte di ciò è l’alto livello di incertezza su ciò che la Fed farà”, ha affermato Sylvia Jablonski, chief investment officer di Defiance ETFs.

Jablonski ha affermato che gli investitori non si sono precipitati ad acquistare azioni durante il recente declino. “Comprare il calo” è stato un segno distintivo dell’ottimismo del mercato per gran parte del periodo successivo alla crisi finanziaria del 2008-2009.

I titoli tecnologici hanno guidato il calo. Tassi più elevati rendono le azioni di società tecnologiche ad alta quota e altri titoli di crescita costosi relativamente meno attraenti.

Apple ha perso il 2,6% e Microsoft il 2%. Nvidia è scesa del 4,7% e ora è in calo di oltre il 24% a gennaio. Il settore tecnologico è di gran lunga il più grande nell’S&P 500 ed è ora in calo di oltre il 12% quest’anno.

Il selloff si è esteso alle criptovalute. Bitcoin è sceso a 33.000$ durante la notte, ma nel primo pomeriggio era risalito sopra i 36.000$. Tuttavia, la valuta digitale è molto al di sotto del massimo di oltre $ 68.000 raggiunto a novembre.

Il mercato è in attesa di notizie dai politici della Federal Reserve dopo che il loro ultimo incontro si è concluso mercoledì. Alcuni economisti hanno espresso preoccupazione per il fatto che la Fed sia già troppo tardi per combattere l’inflazione elevata.

Altri economisti affermano di temere che la Fed possa agire in modo troppo aggressivo. Sostengono che numerosi rialzi dei tassi rischierebbero di provocare una recessione e non rallenterebbero comunque l’inflazione. Da questo punto di vista, i prezzi elevati riflettono principalmente catene di approvvigionamento ingarbugliate che gli aumenti dei tassi della Fed non sono in grado di curare.

Quando la Fed aumenta il tasso a breve termine, tende a rendere più costosi i prestiti per consumatori e imprese, rallentando l’economia con l’intento di ridurre l’inflazione. Ciò potrebbe ridurre i guadagni aziendali, che tendono a dettare i prezzi delle azioni a lungo termine.

Il tasso di interesse a breve termine di riferimento della Fed è attualmente compreso tra lo 0% e lo 0,25%. Secondo lo strumento Fed Watch di CME Group, gli investitori ora vedono una probabilità quasi del 65% che la Fed aumenti il ​​tasso quattro volte entro la fine dell’anno, rispetto al 35% di un mese fa.

Wall Street prevede il primo aumento dei tassi di interesse a marzo. In una nota ai clienti durante il fine settimana, Goldman Sachs prevede quattro rialzi dei tassi quest’anno, ma ha affermato che la Fed potrebbe essere costretta ad aumentare i tassi cinque volte o più se i problemi della catena di approvvigionamento e la crescita dei salari manterranno l’inflazione a livelli elevati.

Gli investitori tengono d’occhio anche gli sviluppi in Ucraina. La tensione è salita alle stelle tra Russia e Occidente per le preoccupazioni che Mosca stia pianificando di invadere l’Ucraina, con la NATO che delinea potenziali schieramenti di truppe e navi.

L’indice europeo STOXX 600 ha chiuso in ribasso del 3,6% a causa delle preoccupazioni per l’inasprimento della Fed e delle preoccupazioni per la situazione intorno all’Ucraina. Il rublo russo è caduto anche dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha indicato che in caso di invasione russa gli Stati Uniti potrebbero impedire alle banche russe di accedere ai dollari o imporre altre sanzioni.

I rendimenti obbligazionari sono scesi. Il rendimento del Tesoro decennale è sceso all’1,72% dall’1,74% di venerdì. Il calo dei rendimenti ha pesato sulle banche, che fanno affidamento su rendimenti più elevati per addebitare interessi più redditizi sui prestiti. Bank of America è scesa del 3%.

Gli investitori stanno monitorando l’ultimo round di utili aziendali, in parte, per valutare come le aziende stanno affrontando prezzi più alti e cosa intendono fare mentre l’inflazione continua a esercitare pressioni.

Martedì, American Express, Johnson & Johnson e Microsoft riportano i risultati. Boeing e Tesla riportano i loro risultati mercoledì. Giovedì, McDonald’s, Southwest Airlines e Apple riportano i risultati.