Brexit brusca frenata sull’importazione dall’UE

Le aziende europee stanno già subendo perdite nelle esportazioni a causa dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE, anche se solo a partire da quest’anno verranno introdotti ulteriori controlli doganali (principalmente per l’agricoltura).

L’anno scorso è stato ancora considerato un anno di transizione, con controlli fisici e nuovi requisiti amministrativi entrati in vigore per tutto il 2022.

Il 1° gennaio il governo britannico ha inasprito i requisiti di certificazione per la maggior parte dei prodotti agricoli, con nuovi requisiti che entreranno in vigore tra il 1° luglio e il 1° novembre 2022.

Le aziende agroalimentari che esportano nel Regno Unito avranno bisogno di un importatore del Regno Unito o di una propria filiale nel Regno Unito per organizzare la certificazione. Un’eccezione si applica al commercio con l’Irlanda del Nord.

Un sondaggio del Regno Unito ha rilevato che solo un piccolo importatore su quattro è pronto per i cambiamenti imminenti, mentre uno su otto ha affermato di non potersi preparare per l’introduzione dei controlli.

È già noto che le dogane britanniche non hanno nemmeno formato il personale di cui hanno bisogno e che i programmi software delle loro apparecchiature informatiche non sono compatibili con i sistemi europei, secondo quanto riportato da Nieuweoogst, una testata olandese che si occupa di notizie agricole.