I Talebani a Oslo: colloqui a porte chiuse con la Norvegia

Una delegazione talebana guidata dal ministro degli Esteri ad interim Amir Khan Muttaqi ha avviato domenica tre giorni di colloqui a Oslo con funzionari occidentali e rappresentanti della società civile afgana nel mezzo del deterioramento della situazione umanitaria in Afghanistan.

Gli incontri a porte chiuse si svolgono in un hotel sulle montagne innevate sopra la capitale norvegese. Domenica i rappresentanti dei talebani hanno incontrato attiviste per i diritti delle donne e difensori dei diritti umani dell’Afghanistan e della diaspora afgana.

Prima dei colloqui, il viceministro della cultura e dell’informazione dei talebani ha twittato un messaggio vocale di Muttaqi, esprimendo la speranza per “un buon viaggio ricco di risultati” e ringraziando la Norvegia, un paese che sperava diventi “una porta per un rapporto positivo con l’Europa“.

E’ la prima volta da quando i talebani sono subentrati in agosto, che i loro rappresentanti hanno tenuto riunioni ufficiali in Europa. In precedenza, hanno viaggiato in Russia, Iran, Qatar, Pakistan, Cina e Turkmenistan.

Durante i colloqui, Muttaqi insisterà sulla richiesta dei talebani di liberare quasi 10 miliardi di dollari congelati dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali mentre l’Afghanistan deve affrontare una situazione umanitaria precaria.

Le Nazioni Unite sono riuscite a fornire un po’ di liquidità e hanno permesso alla nuova amministrazione di pagare le importazioni, compresa l’elettricità. Ma l’ONU ha avvertito che ben 1 milione di bambini afghani rischiano di morire di fame e la maggior parte dei 38 milioni di persone del Paese vive al di sotto della soglia di povertà.

Il ministero degli Esteri norvegese ha affermato che la delegazione talebana incontrerà anche gli afgani in Norvegia, comprese “le donne leader, giornalisti e persone che lavorano, tra le altre cose, con i diritti umani e le questioni umanitarie, economiche, sociali e politiche”.

“La Norvegia continua a impegnarsi nel dialogo con i talebani per promuovere i diritti umani, la partecipazione delle donne alla società e per rafforzare gli sforzi umanitari ed economici in Afghanistan”, ha affermato il ministero degli Esteri in una nota.

Una delegazione statunitense, guidata dal Rappresentante speciale per l’Afghanistan Tom West, intende discutere “la formazione di un sistema politico rappresentativo; risposte alle urgenti crisi umanitarie ed economiche; problemi di sicurezza e antiterrorismo; e i diritti umani, in particolare l’istruzione per ragazze e donne”, secondo una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Stato americano.

Venerdì, il ministro degli Esteri norvegese Anniken Huitfeldt ha sottolineato che la visita “non è una legittimazione o riconoscimento dei talebani. Ma bisogna parlare con chi oggi in pratica governa il Paese”.

“Siamo estremamente preoccupati per la grave situazione in Afghanistan”, ha detto Huitfeldt, osservando che le condizioni economiche e politiche hanno creato “una catastrofe umanitaria su vasta scala per milioni di persone” che soffrono la fame nel paese.

Lo svolgimento dei colloqui ha creato alcune polemiche in Norvegia, un paese della NATO coinvolto in Afghanistan dal 2001 fino alla presa del potere dei talebani la scorsa estate. Domenica, 200 manifestanti si sono radunati in una piazza ghiacciata davanti al ministero degli Esteri norvegese a Oslo per condannare l’incontro.

“I talebani non sono cambiati, come dicono alcuni nella comunità internazionale”, ha affermato Ahman Yasir, un afgano norvegese che vive in Norvegia da circa due decenni. “Sono brutali come lo erano nel 2001 e prima.”

Il Paese scandinavo, patria del Premio Nobel per la Pace, non è estraneo alla diplomazia. È stato coinvolto in sforzi di pace in numerosi paesi, tra cui Mozambico, Afghanistan, Venezuela, Colombia, Filippine, Israele e Territori Palestinesi, Siria, Myanmar, Somalia, Sri Lanka e Sud Sudan.