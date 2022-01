Le truppe russe posizionate vicino l’Ucraina mettono in crisi USA e NATO

Con decine di migliaia di truppe russe posizionate vicino all’Ucraina, il Cremlino ha tenuto gli Stati Uniti e i suoi alleati a indovinare le sue prossime mosse nella peggiore crisi di sicurezza che è emersa tra Mosca e l’Occidente dalla Guerra Fredda.

Tra i timori di un imminente attacco all’Ucraina, la Russia ha ulteriormente alzato la posta annunciando ulteriori esercitazioni militari nella regione. Ha anche rifiutato di escludere la possibilità di schieramenti militari nei Caraibi e il presidente Vladimir Putin ha contattato i leader contrari all’Occidente.

La flessione dei muscoli militari riflette un coraggioso tentativo del Cremlino di fermare decenni di espansione della NATO dopo la fine della Guerra Fredda. Nei colloqui con gli Stati Uniti, la Russia richiede garanzie legalmente vincolanti che l’alleanza non abbracci l’Ucraina e altre nazioni ex sovietiche, né collochi armi lì. Vuole anche che la NATO ritiri le sue forze dai paesi dell’Europa centrale e orientale che hanno aderito all’alleanza dagli anni ’90.

Putin ha descritto l’adesione alla NATO per l’Ucraina e gli altri, così come il dispiegamento di armi dell’alleanza lì, come una linea rossa per Mosca, avvertendo che avrebbe ordinato “misure tecnico-militari” non specificate se le richieste non fossero soddisfatte.

Putin ha indicato le esercitazioni della NATO con l’esercito ucraino, le visite sempre più frequenti delle navi da guerra dell’alleanza nel Mar Nero ei voli dei bombardieri statunitensi vicino alla Crimea per sottolineare l’urgenza delle richieste di sicurezza della Russia. Ha affermato che creando centri di addestramento in Ucraina, le potenze occidentali possono stabilire un punto d’appoggio militare lì anche senza la loro adesione alla NATO.

“Non abbiamo un posto dove ritirarci”, ha detto Putin. “L’hanno portato al punto in cui dobbiamo semplicemente dire loro: ‘Stop!'”

La Russia, che ha annesso la penisola di Crimea all’Ucraina nel 2014, ha negato di voler attaccare il suo vicino. L’anno scorso, tuttavia, Putin ha lanciato un duro avvertimento che un tentativo da parte dell’Ucraina di rivendicare il controllo delle aree a est controllate dai separatisti sostenuti dalla Russia avrebbe “gravi conseguenze per la statualità ucraina”.

Mentre le autorità ucraine hanno negato di aver pianificato tale offensiva, i funzionari dell’intelligence statunitense hanno concluso che la Russia aveva già schierato agenti per compiere atti di sabotaggio nell’est ribelle e incolparli dell’Ucraina in una “operazione sotto falsa bandiera” per creare un pretesto per una possibile invasione. La Russia ha respinto l’affermazione come “totale disinformazione”.

Putin ha ripetutamente affermato che russi e ucraini sono “un solo popolo” e afferma che grandi porzioni del territorio ucraino sono parti storiche della Russia, arbitrariamente concesse all’Ucraina dai leader comunisti durante il periodo sovietico.

Oltre 14.000 persone sono state uccise in quasi otto anni di combattimenti nel cuore industriale dell’Ucraina chiamato Donbas, dove l’insurrezione sostenuta da Mosca è scoppiata poco dopo l’annessione della Crimea. Un accordo di pace del 2015 mediato da Francia e Germania ha contribuito a porre fine a battaglie su larga scala, ma un accordo politico si è bloccato e frequenti scaramucce sono continuate lungo la tesa linea di contatto.

All’inizio del 2021, un picco di violazioni del cessate il fuoco a est e una concentrazione di truppe russe vicino all’Ucraina hanno acceso i timori di invasione, ma le tensioni sono diminuite quando Mosca ha ritirato la maggior parte delle sue forze dopo le manovre di aprile.

La formazione militare vicino all’Ucraina è ripresa in autunno, con funzionari ucraini e occidentali che hanno avvertito che la crescente concentrazione di truppe potrebbe annunciare un attacco russo su più fronti.

Putin ha notato con soddisfazione che la Russia ha causato un “certo stress” in Occidente. “È necessario mantenerli in quelle condizioni il più a lungo possibile”, ha affermato a novembre, ordinando ai suoi diplomatici di spingere per garanzie vincolanti contro l’espansione della NATO.

Mentre gli Stati Uniti ei loro alleati hanno respinto le richieste russe di fermare l’espansione della NATO, alcuni osservatori notano che l’insistenza di Mosca su una risposta scritta potrebbe riflettere l’intenzione di usarla come argomento per una possibile escalation.

“In questa fase, le parti non intendono scendere a compromessi e vogliono spostare la responsabilità di un potenziale conflitto”, ha affermato Kirill Rogov, analista indipendente con sede a Mosca.

Aggiungendo a circa 100.000 soldati dispiegati vicino all’Ucraina, la Russia ha anche spostato più truppe dalla Siberia e dall’Estremo Oriente per esercitazioni congiunte con il suo alleato Bielorussia, che confina anche con l’Ucraina. In queste esercitazioni, le unità militari russe si sono spostate nelle aree vicino al confine meridionale della Bielorussia, che si trova a circa 75 chilometri (47 miglia) da Kiev.

All’inizio di questa settimana, il ministero della Difesa russo ha anche annunciato una serie di manovre navali nel Mar Nero e in aree più lontane come il Mediterraneo, l’Atlantico nord-orientale e il Pacifico. Le esercitazioni che inizieranno questo mese e dureranno fino a febbraio coinvolgeranno oltre 140 navi, decine di aerei e più di 10.000 dipendenti.

Tra le tensioni, Putin ha anche lavorato per rafforzare le alleanze con i paesi contrari all’Occidente. Ha ospitato il presidente iraniano intransigente per colloqui sull’espansione della cooperazione e si recherà all’apertura delle Olimpiadi invernali a Pechino, dove terrà colloqui con il presidente cinese Xi Jinping.

Nei giorni scorsi Putin ha parlato anche al telefono con i leader di Nicaragua e Venezuela, e di recente un aereo del governo russo è stato visto fare una crociera tra Cuba e il Venezuela, un possibile presagio delle prossime mosse del Cremlino.

Dopo che gli Stati Uniti ei loro alleati hanno respinto le richieste della Russia di fermare l’espansione della NATO, il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha tenuto la porta aperta per lo spiegamento di risorse militari a Cuba e in Venezuela.

Pur esprimendo preoccupazione per il fatto che la NATO potrebbe potenzialmente utilizzare il territorio ucraino per il dispiegamento di missili in grado di raggiungere Mosca in soli cinque minuti, Putin ha avvertito che le navi da guerra russe armate con l’ultimo missile da crociera ipersonico Zircon darebbero alla Russia una capacità simile se schierate in acque neutrali.

Fyodor Lukyanov, uno dei principali esperti di politica estera russa, ha osservato che con la Russia e l’Occidente che assumono posizioni intransigenti nei colloqui, un’escalation sembra inevitabile.

“La tensione sarà alta, comprese le dimostrazioni di forza non necessariamente vicine o in Ucraina”, ha scritto Lukyanov in un commento. “I veri colloqui con un po’ di margine di manovra e un’agenda più ampia inizierebbero idealmente solo dopo il prossimo round di escalation per allentare le tensioni”.