Serie A: Nel posticipo del lunedì il Milan cade in casa contro lo Spezia

Bene Napoli e Fiorentina

Si completa il quadro della ventiduesima giornata della Serie A, nei posticipi serali del Lunedì. Inizio settimanale amaro per il Milan di Pioli che a San Siro, ospita lo Spezia. Gara dominata dal Milan che apre le marcature con Leao su un delizioso pallonetto al 46′. Spezia in balia dei diavoli, con il portiere Provedel costretto a fare gli straordinari e al 64 ‘ i liguri pareggiano, con Agudelo, segnale di uno Spezia duro a morire. Assalto finale del Milan, con Ibra che spreca un occasione e al 96′ la beffa che porta il nome dello spezzino Gyasi. K O Milan in casa, che lascia la vetta ai cugini dell’ Inter. Tre punti preziosi per lo Spezia, conquistati nell’attuale emporio del calcio italiano.

Il Napoli espugna il Dall’Ara, ospite del Bologna. Doppietta realizzata da Lozano al 20′ e al 47′, che permette all’ undici di Luciano Spalletti di portarsi a meno quattro punti dalla vetta. Per i felsinei, sconfitta pesante con un unica magra consolazione di aver colpito il legno con Svanberg al 92′.

A Firenze, la Fiorentina ospita il Genoa per la prima gara di Bruno Labbadia sulla panchina dei Grifoni. All’indomani dell’esonero di Shevchenko, il Genoa riparte con il tecnico Italo – tedesco, cercando punti salvezza in una delicata trasferta contro una Fiorentina, che all’11’, prova, a portarsi in vantaggio con Vlahovic su un calcio di rigore. Sirigu il portiere Genoano para il rigore e quattro minuti dopo i gigliati passano in vantaggio con Odriozola. I Grifoni cedono davanti ad una Fiorentina ben collaudata e di gran lunga tecnicamente superiore. Gara che termina con un roboante sei a zero per i viola con le reti di Bonaventura al 34′, a cui segue una doppietta di Biraghi, la, sua prima doppietta in Serie A nei minuti di ti 42 e 69. Completano la gara Vlahovic al 51′ e Torreira al 77′. Prima sconfitta all’esordio per il tecnico rossoblu Bruno Labbadia, alla guida di un Genoa sempre più vicino alla retrocessione.