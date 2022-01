Le forze israeliane continuano a sgombrare le case dei palestinesi

I residenti palestinesi di un quartiere di Gerusalemme est sono stati bloccati in uno scontro con le autorità israeliane quando la polizia è venuta a sfrattarli da una proprietà.

Diversi residenti di una casa a Sheikh Jarrah sono saliti sul tetto dell’edificio con i serbatoi di gas e hanno minacciato di darsi fuoco se il comune di Gerusalemme avesse portato a termine lo sgombero. In tarda serata di lunedì sono scesi dal tetto dopo che la polizia israeliana e le squadre di lavoro sembravano essersi ritirate.

Decine di famiglie palestinesi a Gerusalemme est sono a rischio di sgombero da parte delle organizzazioni di coloni ebrei e migliaia di persone rischiano la demolizione a causa di politiche discriminatorie che rendono estremamente difficile per i palestinesi costruire nuove case o ampliare quelle esistenti.

Lunedì, in sviluppi separati e non correlati, le forze israeliane hanno sparato e ucciso un palestinese che avrebbe tentato di accoltellare un soldato, e un palestinese di 69 anni è morto per le ferite riportate dopo essere stato investito da un carro attrezzi israeliano durante una manifestazione negli occupati in Cisgiordania all’inizio di questo mese.

Israele ha occupato Gerusalemme est, insieme alla Cisgiordania, nella guerra in Medio Oriente del 1967 e l’ha annessa con una mossa non riconosciuta dalla maggior parte della comunità internazionale. Israele considera l’intera città la sua capitale e il comune afferma che sta lavorando per migliorare i servizi per tutti i residenti.

I palestinesi vogliono che Gerusalemme est sia la capitale del loro futuro stato, e il destino della città è una delle questioni più controverse nel conflitto secolare.

Nella situazione di stallo di lunedì, i membri della famiglia Salhiya affermano di aver acquistato la proprietà prima del 1967, mentre lo stato si è opposto alle affermazioni della famiglia in tribunale. Il comune di Gerusalemme ha formalmente sequestrato la proprietà nel 2017 allo scopo di costruire una scuola, ma la famiglia ha continuato a gestire un vivaio lì.

Un tribunale di Gerusalemme si è pronunciato lo scorso anno a favore della città e ha autorizzato lo sgombero. La famiglia ha presentato ricorso ed è in attesa di pronuncia, ma il giudice non ha congelato l’ordinanza di sfratto.