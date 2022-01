Nasce il Comitato scientifico di Art & Luxury Investiment Fund

Art & Luxury Investiments Fund nomina Pasquale Lettieri Presidente del proprio Comitato scientifico

Prof. Pasquale Lettieri: “Nessuno può tradire il proprio tempo”

Milano, 15 gennaio 2022 – Art & Luxury Investments Fund annuncia la costituzione del proprio Comitato Scientifico e chiama a presiederlo il Prof. Pasquale Lettieri.

Questa nomina, fortemente voluta dal Founder di Art & Luxury Francesco Colucci, porterà il Fondo ad essere sempre più protagonista nel mondo dell’Art Investing nell’arte antica e contemporanea, e a dialogare con i maggiori players delle istituzioni del mondo culturale.

Per il Prof. Lettieri “Dinamica e meditazione sono due alternative di lettura per i linguaggi creativi, pittorici, plastici, che oggi sono sempre più contaminati, mescolati, con la peculiarità tecnologica che impregna tutto l’essere e l’apparire, anche quello che, nell’immediatezza, sembra più legato alla tradizione e alla storia, ma ricordandoci sempre che nell’antico – molto mitizzato – le statue, i templi e le case, tutto era dipinto; proprio perché è il crinale del cambiamento continuo, che corrisponde all’etimologia della modernità avanzata, liquida, obbligato a scommettere sull’originalità. In sostanza nessuno può “tradire” il proprio tempo (…)”.

È alla contemporaneità del genio di Modigliani che il Prof. Lettieri si rivolge nel suo primo atto ufficiale da Presidente, con la proposta di nomina a membro del Comitato scientifico da lui presieduto, rivolta a Fabrizio Checchi, Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Fondazione Amedeo Modigliani.

Fabrizio Checchi e la Fondazione, oltre a dedicarsi alla valorizzazione del genio livornese, hanno creato MoovArt, un portale dedicato all’arte e alla valorizzazione di nuovi artisti, a livello internazionale.

Grazie anche alla reputazione scientifica del Prof. Lettieri, Art & Luxury Investments Fund ha avviato una partnership proprio con Fondazione Modigliani, grazie alla quale sarà anche possibile lavorare su progetti condivisi e esporre presso Art & Luxury Private Gallery alcune opere del grande maestro. Inoltre, la partnership avrà ad oggetto anche la diffusione del progetto “Modigliani Opera Vision” in modalità Educational: un viaggio multisensoriale che accompagnerà lo spettatore – attraverso timeline – nella vita e nelle opere di Modigliani.

Prof. Pasquale Lettieri

Curatore di numerosi eventi e critico, Pasquale Lettieri è anche storico, accademico e giornalista. Laureato in lettere moderne alla Federico II di Napoli, entra in contatto con le neoavanguardie internazionali grazie al sodalizio nato nel 1999 con il poeta visivo e performer Camillo Capolongo, e successivamente con Ermenegildo Frioni, presidente della omonima organizzazione artistica.

Nasce così il diario intellettuale di Pasquale Lettieri le cui pagine sono scritte a quattro mani con i grandi autori dello scenario contemporaneo. Ha curato importanti mostre e rassegne dedicate alla ricerca artistica contemporanea: Jackson Pollock, Lucio Fontana, Jean Jacques Lebel, Ugo Nespolo, Mario Schifano, Mino Maccari, Alberto Burri, Raffaele Lippi, Joan Mirò, Salvatore Emblema, Giorgio De Chirico, Pablo Picasso, Andy Warhol, Endless.

Il Prof. Lettieri ha lavorato alla ricostruzione storico/filologica e all’archiviazione di importanti opere d’arte di grandi maestri moderni e contemporanei come, Giorgio Morandi, Jackson Pollock, Lucio Fontana, Mario Schifano, Giorgio De Chirico, Andy Warhol, Alberto Burri, Kazimir Malevičh, Rubens, Francisco Goya, Jacob Joardens, Cezanne, Chagall, Pablo Picasso, Leonardo Da Vinci, Piero Manzoni, Amedeo Modigliani.