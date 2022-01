Spettacolo, Forte (Teatri Lirico e Nazionale Milano): “Stangata bollette sarà letale, a rischio migliaia di posti di lavoro”

“Rilancio, ancora una volta, in maniera forte e decisa l’appello al Governo perché intervenga in maniera urgente sul tema del rincaro delle bollette. Moltissimi teatri e cinema, se la situazione prospettata non dovesse cambiare, con il pesantissimo aumento dei costi dell’energia, saranno costretti a chiudere definitivamente“. Lo dice Matteo Forte amministratore delegato per l’Italia di Stage Entertainment, gruppo internazionale che nel nostro Paese gestisce i teatri Lirico Giorgio Gaber e Nazionale di Milano.

“Mentre stiamo ancora combattendo la durissima battaglia contro il Covid – spiega Matteo Forte, che le scorse settimane ha lanciato ‘heArt’, piattaforma social dedicata agli amanti dell’arte e dello spettacolo – ci troviamo di fronte a questa inaspettata e pesantissima stangata. È evidente e inevitabile che la maggior parte dei soggetti, gestori di teatri e cinema, non potranno sopportare questa ulteriore mazzata letale. Una situazione gravissima che comprometterebbe definitivamente l’occupazione di tantissimi lavoratori, migliaia di persone che vivono o, in questa fase storica, sarebbe meglio dire sopravvivono, grazie a questo settore”.