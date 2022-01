I soldati kazaki autorizzati a sparare sui manifestanti

Il presidente del Kazakistan ha autorizzato le forze di sicurezza a sparare per uccidere coloro che partecipano ai disordini, aprendo la porta a una drammatica escalation in una repressione delle proteste anti-governative che sono diventate violente.

La nazione dell’Asia centrale questa settimana ha vissuto le sue peggiori proteste di piazza da quando ha ottenuto l’indipendenza dall’Unione Sovietica tre decenni fa, e dozzine sono state uccise nel tumulto. Le manifestazioni sono iniziate per quasi il raddoppio dei prezzi per un tipo di carburante per veicoli, ma si sono rapidamente diffuse in tutto il paese, riflettendo un più ampio malcontento nei confronti del governo autoritario.

In un discorso televisivo alla nazione, il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha usato una dura retorica, riferendosi a coloro che sono coinvolti nel tumulto come “terroristi”, “banditi” e “militanti” – sebbene non fosse chiaro cosa abbia portato le proteste pacifiche a raccogliere per la prima volta il vapore e poi sprofondare nella violenza. Finora non sono emersi leader di protesta.

“Ho dato l’ordine alle forze dell’ordine e all’esercito di sparare per uccidere senza preavviso”, ha detto Tokayev. “Chi non si arrende sarà eliminato”.

Negli ultimi giorni sono aumentate le preoccupazioni per l’arrivo di una repressione ancora più ampia, poiché il servizio Internet e cellulare è stato gravemente interrotto e talvolta completamente bloccato e diversi aeroporti hanno chiuso, rendendo difficile capire cosa stesse accadendo all’interno del paese e le immagini dei disordini per raggiungere il mondo esterno. A questi timori si è aggiunta la richiesta di aiuto di Tokayev da parte di un’alleanza militare guidata dalla Russia, l’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, le cui truppe hanno iniziato ad arrivare giovedì.

Venerdì, il ministero dell’Interno del Kazakistan ha riferito che le forze di sicurezza hanno ucciso 26 manifestanti durante i disordini, che sono aumentati notevolmente mercoledì. Altri 26 sono rimasti feriti e più di 3.800 persone sono state arrestate. Un totale di 18 agenti delle forze dell’ordine sono stati segnalati uccisi e oltre 700 feriti.

I numeri non possono essere verificati in modo indipendente e non è chiaro se più persone possano essere morte nella mischia poiché le proteste sono diventate estremamente violente, con persone che hanno preso d’assalto edifici governativi e li hanno incendiati.

Venerdì mattina sono state segnalate altre scaramucce ad Almaty. L’agenzia di stampa statale russa Tass ha riferito che l’edificio occupato dalla filiale kazaka dell’emittente Mir, finanziata da diversi stati ex sovietici, era in fiamme.

Ma in altre parti del paese la vita iniziò a tornare alla normalità. Venerdì mattina, le notizie hanno affermato che Internet è stato parzialmente ripristinato nella capitale, Nur-Sultan, ma non è chiaro per quanto tempo.

L’aeroporto di Almaty – preso d’assalto e sequestrato in precedenza dai manifestanti – era tornato sotto il controllo delle forze dell’ordine kazake e delle forze del CTSO, ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, il Magg. Gen. Igor Konashenkov. Ma la struttura rimarrà chiusa almeno fino a domenica, ha riferito il canale televisivo kazako Khabar 24, citando i portavoce dell’aeroporto.

Poche ore prima di autorizzare l’uso della forza letale contro coloro che partecipavano ai disordini, Tokayev ha indicato che una certa misura di calma era stata ripristinata, dicendo che “le autorità locali hanno il controllo della situazione”.

Tokayev ha esitato tra il tentativo di placare i manifestanti, tra cui l’emissione di un tetto massimo di 180 giorni sul carburante per veicoli e una moratoria sugli aumenti delle tariffe dei servizi pubblici, e la promessa di misure dure per sedare i disordini.

Mentre ha promesso una risposta più dura, ha chiesto aiuto all’alleanza CSTO. Finora sono arrivati ​​in totale 2.500 soldati, tutti ad Almaty, secondo i media kazaki, citando funzionari del ministero degli Esteri.

Funzionari kazaki hanno insistito sul fatto che le truppe dell’alleanza, che include diverse ex repubbliche sovietiche, non combatteranno i manifestanti, ma proteggeranno le istituzioni governative. Non è stato immediatamente chiaro se le truppe straniere schierate fino a quel momento fossero coinvolte nella repressione dei disordini.

Il coinvolgimento delle forze della CSTO indica che i vicini del Kazakistan, in particolare la Russia, sono preoccupati che il tumulto possa diffondersi.

Nel suo discorso alla nazione, Tokayev ha ripetuto le sue accuse secondo cui “attori stranieri” insieme a “media indipendenti” hanno contribuito a fomentare il tumulto.

Non ha offerto prove per tali affermazioni, ma tale retorica è stata spesso utilizzata dalle ex nazioni sovietiche, in particolare Russia e Bielorussia, che negli ultimi anni hanno cercato di reprimere manifestazioni antigovernative di massa.

Il Kazakistan, che si estende su un territorio grande quanto l’Europa occidentale, confina con Russia e Cina e si trova in cima a colossali riserve di petrolio, gas naturale, uranio e metalli preziosi che lo rendono strategicamente ed economicamente importante, e la crisi ha suscitato preoccupazione in molti ambienti.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha affermato di seguire gli sviluppi con “grande preoccupazione”, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto una riduzione dell’escalation.

In Germania, il portavoce del ministero degli Esteri Christofer Burger ha affermato che i funzionari stanno esaminando i rapporti sull’ordine di tiro di Tokayev. Dal punto di vista della Germania, “va detto molto chiaramente che un uso della forza letale, di munizioni vere contro i civili può essere solo l’ultima risorsa, in particolare se vengono schierate forze militari”.

Ma venerdì la Cina sembrava aumentare il suo sostegno al governo del Kazakistan.

Il Kazakistan è una componente fondamentale nel collegamento via terra della Cina “Belt and Road” con l’Europa e i persistenti disordini nel paese potrebbero sconvolgere le speranze di Pechino di relazioni commerciali e politiche più strette con il continente.

Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso le sue condoglianze a Tokayev per la “rivolta su larga scala”, lodandolo per aver “adottato con decisione misure forti nei momenti critici e aver rapidamente calmato la situazione”.

“In qualità di vicino fraterno e partner strategico a lungo termine, la Cina è disposta a fornire il supporto necessario con i suoi mezzi al Kazakistan per aiutarlo a superare questo periodo difficile”, ha affermato Xi.

Nonostante la vasta ricchezza di risorse del Kazakistan, il malcontento per le cattive condizioni di vita è forte in alcune parti del paese. Molti kazaki si irritano anche per il predominio del partito al governo, che detiene oltre l’80% dei seggi in parlamento.