Prigioniero palestinese interrompe il digiuno della fame

Un prigioniero palestinese che è in sciopero della fame da oltre 140 giorni per protestare contro l’incarcerazione senza accusa ha accettato martedì di porre fine al suo digiuno dopo aver raggiunto un accordo con Israele per essere rilasciato il mese prossimo, ha detto il suo avvocato.

Hisham Abu Hawash, un quarantenne padre di cinque figli e membro del gruppo militante della Jihad islamica, è tra i numerosi palestinesi che hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la “detenzione amministrativa”, una misura controversa che Israele ritiene necessaria per sicurezza.

Il suo avvocato, Jawad Boulos, ha detto di aver accettato di porre fine allo sciopero della fame dopo che Israele si è impegnato a rilasciarlo il 26 febbraio. Non ci sono stati commenti immediati da parte dei funzionari israeliani.

I palestinesi hanno protestato in tutta la Cisgiordania occupata ea Gaza a sostegno di Abu Hawash e la Jihad islamica ha minacciato un’azione militare contro Israele se fosse morto in custodia. L’Organizzazione per la cooperazione islamica, un blocco di 57 stati a maggioranza musulmana con sede in Arabia Saudita, ha rilasciato una rara dichiarazione in cui esprimeva “grave preoccupazione” per le sue condizioni.

Il Prisoners’ Club, che rappresenta gli ex e gli attuali prigionieri palestinesi, ha salutato lo sciopero come una vittoria. Ha detto che Abu Hawash aveva già trascorso otto anni nelle carceri israeliane, più della metà dei quali in detenzione amministrativa.

I 2,5 milioni di palestinesi che vivono nella Cisgiordania occupata sono soggetti ai tribunali militari israeliani, mentre i coloni ebrei che vivono nel territorio sono cittadini soggetti al sistema giudiziario civile israeliano. Israele ha conquistato la Cisgiordania nella guerra in Medio Oriente del 1967 e i palestinesi vogliono che costituisca la parte principale del loro futuro stato.

Sotto la detenzione amministrativa, che è usata solo raramente contro gli ebrei, i sospetti possono essere trattenuti per mesi o anni senza essere accusati o vedere le prove contro di loro. Israele considera la Jihad islamica, che ha ucciso decine di israeliani, un gruppo terroristico.

Israele afferma che la detenzione amministrativa è necessaria per sventare attacchi e per detenere pericolosi militanti senza rivelare fonti di intelligence sensibili. I gruppi per i diritti israeliani e internazionali affermano che la pratica nega agli individui il diritto a un giusto processo. Centinaia di palestinesi sono tenuti in detenzione amministrativa in un dato momento.

Scioperanti della fame palestinesi vengono trasferiti negli ospedali israeliani sotto sorveglianza mentre le loro condizioni peggiorano. I medici danno loro acqua e li esortano a prendere vitamine, che molti rifiutano. Le fotografie circolate online nei giorni scorsi mostrano Abu Hawash in un letto d’ospedale, il viso pallido e tirato.

La carenza di vitamine di uno sciopero della fame prolungato può causare danni neurologici irreparabili e molti ex palestinesi in sciopero della fame affermano di aver lottato per riprendere una vita normale dopo essere stati rilasciati.