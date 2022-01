Sparatoria a Messina: un morto e un ferito grave

Forse un regolamento di conti nell'ambiente dello spaccio di droga

Un uomo, Giovanni Portogallo di 31 anni, è morto nel pomeriggio a Messina dopo essere stato raggiunto da quattro colpi di pistola. Un’altra persona, un 35enne, è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina.

I carabinieri, coordinati dalla procura, stanno interrogando alcuni testimoni. Sospettato un uomo con precedenti per spaccio di droga, il quale è stato condotto in caserma dai militari.

A quanto si è appreso, la vittima è stata raggiunta dai colpi di arma da fuoco intorno alle 14.30 mentre era in via Edoardo Morabito, nel rione di Camaro, con il 35enne. I due erano a piedi e sono stati avvicinati da due persone in motorino, una delle quali avrebbe esploso alcuni colpi di pistola.

Il 31enne e il 35enne hanno tentato la fuga, ma inutilmente. La dinamica farebbe pensare a un regolamento di conti nell’ambiente dello spaccio di stupefacenti, ma al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi.