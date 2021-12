Serie A: Inter campione d’inverno. Pesante sconfitta in casa per il Napoli battuto dallo Spezia

Milan al secondo posto

Turno infrasettimanale di Serie A, per la diciannovesima e ultima giornata di andata. Al giro di boa, l’Inter si laurea campione d’inverno, iniziando una mini fuga, verso il titolo, nonostante il Milan tenga il passo. Pesante sconfitta per il Napoli battuto al Maradona Stadium dallo Spezia, grazie ad un autogoal di Juan Jesus al 37′.Partenopei, sempre più lontani dalla vetta.

Atalanta, fermata al Galileo Ferraris dal Genoa di Shevchenko. Gara che termina a reti bianche e con uno speranzoso punto salvezza per i Grifoni. Bergamaschi che gravitano in zona Champions, lontano dalla Capolista Inter.

La Juventus batte il Cagliari per due reti a zero grazie ai goal di Kean al 40′ e di Bernardeschi all 83′.Tre punti importanti per la squadra di Allegri che al giro di boa centra l’Europa League. Posizione del Cagliari sempre più a rischio retrocessione,staccato di un punto dal Genoa.

Il Bologna espugna il Mapei Stadium con un roboante tre a zero ai danni del Sassuolo. Rossoblu in vantaggio con Orsolini al 36′, raddoppio di Hickey al 44′ e in pieno recupero Santander sigla il tre a zero.

La Lazio vince in trasferta contro il Venezia per tre reti a uno. Apre le marcature per la Lazio Pedro al 3′, pareggio momentaneo dei lagunari con Forte al 30′. Al 48′ Acerbi riporta in vantaggio i biancocelesti e Louis Alberto chiude il match siglando il tre a uno.

Pari tra Verona e Fiorentina, con gli scaligeri che vanno in vantaggio con Lasagna al 17′. Fiorentina che pareggia all’81’ con Castrovilli, chiudendo la gara e guadagnando un punto che permette ai grigliati di sperare ancora per l’Europa.

Dumfries a San Siro, consacra l’Inter campione d’inverno, che ospita il Torino. Il goal vittoria lo sigla l’olandese Dumfries al 30′.

Pareggio casalingo della Roma, contro la Sampdoria. Al 72′ Shomurodov porta in vantaggio la Lupa. Gabbiadini pareggia per la Sampdoria all’80’,regalando un punto prezioso alla squadra.

Poker del Milan a Empoli. Vantaggio del Milan con Kessie al 12′. Pareggio dell’Empoli con Bajrami al 18′ e Milan che spinge sull’acceleratore portandosi nuovamente in vantaggio con Kessie al 42′. Al 63′ Florenzi sigla il terzo goal seguito da Teo Hernandez al 69′. Empoli sigla il suo secondo goal all’84’ su calcio di rigore.

Udinese Salernitana, rinviata causa Covid. L’ASL, ha bloccato la trasferta dei campani, per aver rilevato alcune positività nel gruppo della squadra.