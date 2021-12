L’ex calciatore Totò Di Natale rapinato insieme alla sua famiglia

Una rapina choc per Totò Di Natale e la sua famiglia. L’ex calciatore, ora allenatore della Carrarese, è stato rapinato nella sua villa di Empoli da un gruppo di criminali composto da almeno 5 persone. Secondo quanto si è appreso, i malviventi erano appostati nel giardino della villa e hanno aspettato che qualcuno della famiglia rientrasse per aggredirlo e costringerlo a farsi aprire la porta di casa.

A questo punto si sarebbero trovati davanti la famiglia al completo, compreso Totò Di Natale, che si sarebbe sfilato il Rolex da 30mila euro che aveva al polso e lo avrebbe consegnato a uno dei malviventi. I rapinatori una volta avuto l’orologio si sarebbero allontanati.

Tra le ipotesi al vaglio, anche quella che potessero essere in contatto con un complice, che potrebbe averli fatti allontanare dopo essere stato messo in allarme, magari da un’auto transitata troppo vicino alla villa. I malviventi avrebbero agito a volto coperto da passamontagna e calzando dei guanti. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della questura di Firenze. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi.

La società Carrarese Calcio ha espresso con un tweet la propria vicinanza e solidarietà “stringendosi in un affettuoso abbraccio a Mister Antonio Di Natale ed alla sua famiglia”.