Max Verstappen campione del mondo F1

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gp di Abu Dhabi e il suo primo titolo mondiale di Formula 1. Secondo è arrivato Lewis Hamilton, che ha bruciato il rivale alla partenza ed è stato in testa per tutta la gara. Momento decisivo, sul circuito di Yas Marina, l’entrata della Safety Car nel finale: la gara riparte all’ultimo giro e il pilota olandese riesce a superare il britannico e conquistare la vittoria. Respinti due ricorsi della Mercedes, presentati per presunte irregolarità nella gestione del regime di Safety car nel finale.

Per Verstappen è il primo titolo iridato, mentre Hamilton resta fermo a 7. “Oh mio Signore! Sì!”, ha urlato l’olandese, in lacrime, subito dopo la fine della gara nel colloquio via radio con il suo team. “Sei il campione del mondo, siamo orgogliosi di te, te lo sei meritato ragazzo”, gli ha risposto il team leader Christian Horner, anche lui piangendo. Per Verstappen questo di Abu Dhabi è il decimo successo nella stagione. “È incredibile, ho lottato per tutta la gara, adesso ho anche i crampi”, ha detto il pilota della Red Bull ai giornalisti. “Lo meritano i ragazzi del team, li adoro, vorrei restare qui 10, 15 anni, a vita, non c’è motivo di cambiare. L’obiettivo era vincere il mondiale e ci siamo riusciti”, ha aggiunto. A un certo punto della gara, prima della Safety car a pochi giri dal termine, sembrava che solo un miracolo potesse riportarlo davanti: “Finalmente un po’ di fortuna anche per me”, ha commentato Verstappen.

Alla fine della gara, fair play dello sconfitto Hamilton. “Innanzitutto, dico congratulazioni a Max e al suo team. Noi abbiamo fatto un lavoro fantastico, che abbiamo portato anche qui, in una stagione delle più difficili. Sono grato di aver percorso questo viaggio con loro”, ha detto. “Mi sono sentito alla grande negli ultimi due-tre mesi e anche oggi. Siamo ancora nella pandemia, spero che tutti siano in salute in questo Natale. Il prossimo anno vedremo che succede”, ha chiuso.