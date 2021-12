Spesa online, nuovo ‘hub’ per spesa online ‘Il Gigante’: 4.000 mq per 1.000 consegne al giorno

Dal 9 dicembre 2021, alle porte di Milano è operativo il nuovo ‘Dark Store’ dedicato alla spesa online dei ‘Supermercati Il Gigante’, gruppo della Grande Distribuzione Organizzata che conta una settantina di punti vendita, 47 quali in Lombardia.

Si tratta di un sito produttivo dedicato alla preparazione della spese online, in cui lavoreranno 40 operatori. L’hub, situato a Bresso, in via Clerici, occupa uno spazio di oltre 4.000 metri quadrati e garantisce la preparazione e la distribuzione delle spese effettuate sul sito www.ilgigante.cosicomodo.it nelle due modalità messe a disposizione della clientela: la consegna a domicilio (servizio conosciuto come ‘Il Gigante A Casa’) o il ritiro presso il punto vendita abilitato più comodo, (conosciuto come ‘Il Gigante Drive’).

Il ‘Dark Store’, strutturato per preparare oltre 1.000 spese al giorno, serve al momento 13 punti di ritiro, che raddoppieranno nel corso del 2022, e circa 150 località della provincia di Milano, Monza, Como, Lecco e Lodi. L’hub di preparazione garantisce, oltre che il vasto assortimento tipico del brand, la stessa qualità che caratterizza i propri supermercati così come la stessa meticolosità da parte degli addetti al confezionamento delle spese.

“Nei reparti di prodotti freschi, le preparazioni, i tagli e il confezionamento – spiega Giorgio Panizza, amministratore delegato del gruppo ‘Il Gigante’ – sono affidati a personale altamente qualificato e specializzato, selezionato tra i collaboratori con più alto e lungo percorso lavorativo presso i supermercati della catena. Infatti, come espresso dal payoff del servizio ‘qualità senza tempo’, ‘Il Gigante’ vuole contraddistinguersi per qualità e controllo, garantendo ai clienti la stessa sicurezza di fare la spesa autonomamente offrendo loro la possibilità di impiegare il proprio tempo in altre attività”.